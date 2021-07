A testmozgás top 10 előnye - infografika

Sokféle fizikai aktivitás létezik, de az egészséget a leginkább a sport szolgálja, beleértve egyebek mellett az úszást, a futást, a kocogást, a gyaloglást, a biciklizést, sőt a táncot is. A testmozgás nemcsak a szervezet fizikai folyamatait segít karbantartani, hanem a mentális egészséget is. Végső soron - írja a Health Line magazin - aki többet mozog, jó eséllyel néz hosszabb élet elébe. Lássuk tehát azokat a hatásokat, amelyekkel a mozgás leginkább segíti a testet és az agyat!

A mozgás a legjobb általános gyógyszer a testünknek.

1. Több boldogság

A testgyakorlásról kimutatták, hogy javítja a hangulatot és csökkenti a depresszió, a szorongás és a stressz tüneteit. A mozgás hatására változások következnek be az agy azon területein, amelyek a stresszt és a szorongást szabályozzák. Eközben megnövekszik az agy érzékenysége a szerotonin és a norepinefrin hormonokra, amelyek a depresszió érzését enyhítik. A testmozgás növelheti az endorfinok termelését is, amelyekről közismert, hogy segítenek pozitív érzések előidézésében és csökkentik afájdalomérzékelését. A szorongó emberek a mozgás hatására tisztábban látják a mentális állapotukat és könnyebben megküzdhetnek a félelmeikkel. A kutatásokból kitűnik, hogy hangulatunk a testmozgás intenzitásától függetlenül képes javulni. A testmozgás hatása a hangulatra annyira erőteljes, hogy már a gyakorlatok kiválasztása is javulást eredményez még azelőtt, hogy bármilyen mozdulatot megtennénk. Azt is kimutatták, hogy a tréningezés feladása hangulatromláshoz vezet.

2. Segítség a fogyásban

Számos tanulmány kimutatta, hogy az inaktivitás a súlygyarapodás és azelhízásegyik fő tényezője. A testmozgás súlycsökkentésre gyakorolt hatásának megértéséhez fontos átlátni az edzés és az energiafogyasztás közötti kapcsolatot. A test az energiát háromféleképpen fogyasztja: az étel megemésztésével, a fizikai aktivitással és a testfunkciók fenntartásával (például szívveréssel és légzéssel). Ha afogyókúrasorán csökkentjük a kalóriabevitelt, akkor mérsékeljük az anyagcserét, ami késlelteti a fogyást. A rendszeres testmozgás viszont éppen ellenkezőleg hat, mert növeli az anyagcserét, így több kalóriát égetünk el, ami segít a fogyásban. A tanulmányok azt is kimutatták, hogy az aerob- és a rezisztenciaedzések kombinálása maximálja a zsírégetést és az izomtömeg fenntartását, ami elengedhetetlen a súly leállításához.

3. Jó az izmok és a csontok számára

A testmozgás fontos szerepet játszik az erős izmok és csontok építésében és fenntartásában. Az izomépítéshez megfelelő fehérjebevitelre is szükség van, mert a testmozgás segít felszabadítani azokat a hormonokat, amelyek elősegítik az izmoknak szükséges aminosavak felszívódását. Az idősödő emberek hajlamosak az izomtömegükből és az izomfunkciókból is veszíteni. Azaz gyengébbek és ügyetlenebbek lesznek, ami sérülésekhez és akár fogyatékossághoz vezethet. A rendszeres fizikai aktivitás akadályozza az izomvesztést az életkor előrehaladtával is. Emellett a rendszeres gyakorlatok hozzájárulnak a nagyobb csontsűrűséghez fiatalabb korban és hátráltatják acsontritkuláskialakulását az idősebbek között.

4. Növeli energiaszintet

A testmozgás valódi energiafokozó lehet mindenkinek. Kutatások kimutatták, hogy mintegy hat heti rendszeres testmozgás képes csökkenteni a fáradtság érzését a tartós fáradtságról beszámoló emberek esetében. De az edzés jelentősen növelheti a krónikus fáradtsági szindrómában (CFS) és más súlyos betegségekben szenvedő emberek energiaszintjét is. Azt is tudjuk, hogy a fizikai aktivitás növeli a progresszív betegségekkel élő emberek energiaszintjét, akiknél például rákot, HIV-et/AIDS-t vagy szklerózis multiplexet diagnosztizáltak.

5. Csökkenti a krónikus betegségek kockázatát

A rendszeres fizikai aktivitás hiánya vezet elsősorban a krónikus betegségekhez. Kimutatták, hogy a naponta elvégzett gyakorlatozás javítja az inzulinérzékenységet, a kardiovaszkuláris fitneszt és a testfelépítést, miközben csökkenti a vérnyomást és a vérzsírszintet. Ezzel szemben a rendszeres testmozgás hiánya - már rövid távon is - a hasi zsír jelentős felszaporodásához vezethet, ami megemeli a 2. típusú cukorbetegség, a szívbetegségek és a korai halál kockázatát.

6. Javítja a bőr egészségét

A bőrre hatással lehet a szervezetet érő oxidatív stressz volumene. Az oxidatív stressz akkor fordul elő, amikor a szervezet antioxidáns védelme nem tudja teljesen kijavítani a szabad gyökök által a sejtekben okozott kárt. Ez károsíthatja a bőr belső szerkezeteit, és ronthatja az állagát. Annak ellenére, hogy az intenzív és kimerítő fizikai terhelés hozzájárulhat az oxidatív károsodáshoz, a rendszeres mérsékelt testmozgás növelheti a szervezetben a természetes antioxidánsok termelését, amelyek segítenek a sejtek védelmében. A testmozgás stimulálhatja a véráramlást is, ami a bőrsejtek helyreállításához, s ezáltal az öregedés tüneteinek késleltetéséhez is hozzátesz.

7. Segíti az agy egészségét és a memóriát

A testmozgás javíthatja az agy működését és megvédheti a memóriát, a gondolkodás képességét. Ez abból fakad, hogy növeli a pulzusszámot, így a vér több oxigént szállít az agyba. Ez az agysejtek növekedését fokozó hormonok termelését is ösztönözheti. Ráadásul a krónikus betegségek megelőzése is előnyös az agy számára, mert e kórok károsan befolyásolhatják. A rendszeres fizikai aktivitás különösen fontos az idősebb felnőtteknél, mivel az öregedés - az oxidatív stresszel és a gyulladással együtt - elősegíti az agy szerkezetének és működésének megváltozását. Kimutatták, hogy a hippokampusz, az agy memóriát és a tanulást vezérlő része a testedzés hatására megnövekszik. Ez az idősebbek mentális funkcióinak javítását szolgálja. De az edzés visszafogja azokat az agyi változásokat, amelyek azAlzheimer-kórés a skizofrénia jellemzői.

8. Segíthet a pihenésben és a jó alvásban

Aki rendszeresen mozog, könnyebben tud kikapcsolódni, és jobban is alszik. Az alvásminőség javulása abban is megnyilvánul, hogy az edzés során elért energiacsökkenés stimulálja azalvássorán végbemenő helyreállító folyamatokat. A gyakorlatozás miatt megemelkedő testhőmérséklet is javítja az alvás minőségét azáltal, hogy az alvás közben csökken. Az egyik tanulmány megállapította, hogy a heti 150 perc mérsékelten erőteljes aktivitás 65 százalékkal javíthatja az alvás minőségét. A rendszeres testmozgás jótékony hatással van azokra az idősekre is, akiknek hajlamuk van az alvászavarra. A tapasztalatok szerint az aerob testmozgás önmagában vagy rezisztenciatréninggel kombinálva egyaránt javíthatja az alvást.

9. Csökkenti a fájdalmat

A krónikus fájdalom legyengítheti a tőle szenvedőket, de a testmozgás segíthet a fájdalomérzés intenzitásának csökkentésében. Sok éven át a krónikus fájdalom kezelésére a pihenést és inaktivitást ajánlották. A legújabb vizsgálatok azonban azt mutatják, hogy a testmozgás a krónikus fájdalom ellen hat. Több tanulmány is kimutatta, hogy a testmozgás nemcsak a fájdalmat redukálja, de segít az életminőség javításában is. Ráadásul sok különböző fájdalommal járó állapot esetében jelent támogatást, beleértve a krónikus hátfájást, a fibromialgiát és a krónikus lágyrész-reumatizmust is. A fizikai aktivitás emellett javítja a fájdalomtűrést.

10. Javítja a szexuális életet

A rendszeres testmozgás erősíti a szív- és érrendszert, javítja a vérkeringést, az izmok erejét, és fokozhatja a rugalmasságot, ami mind a szexuális képességek javulását eredményezheti. A fizikai aktivitás a szexuális teljesítményt és az élvezetet is fokozhatja, ahogy a szexuális aktivitás gyakoriságát is. Tanulmányok bizonyítják, hogy mind a nők, mind a férfiak esetében kielégítőbbé vált a szex, ha rendszeresen végeztek testgyakorlást. Egy ülő munkát végző férfiak körében készített tanulmány kimutatta, hogy heti 3-4 naponta 60 perc gyaloglás javított a szexuális teljesítményükön, beleértve a gyakoriságot, a megfelelő működését és az elégedettséget.