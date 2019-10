A legjobb mozgásformák futás helyett

Dr. I-Min Lee, a Harvard Egyetem orvosprofesszora öt edzéstípust ajánl az ízületek és az emésztőrendszer számára egyaránt megerőltető futás helyett.

Úszás

Tökéletes edzés, mivel a test majd' minden izmát megmozgatja. A rendszeresen 30-45 percig végzett úszás támogatja a szívet, valamint megvédi az agyat a korral járó hanyatlástól. Ezen felül ideális arthritisszel küzdők számára is, mivel a vízben nem nehezedik akkora teher az ízületekre, mint a szárazföldön. A brit Nemzeti egészségügyi Szolgálat ajánlása szerint az úszás olyan krónikus betegségek kialakulásának kockázatát is csökkenti, mint a szív- és érrendszeri betegségek, a 2-es típusú cukorbetegség és a stroke. Ezen felül hangulatunkra és testsúlyunkra is jó hatással van, ha teljesítünk néhány hosszt a medencében.

Tai chi

A hagyományos kínai mozgásforma mély lélegzetvételekkel és relaxációval kombinálja az áramló mozdulatokat. Eredetileg harcművészeti stílusként fejlesztették ki a 13. században, de korra és fittségre való tekintet nélkül szinte mindenki számára elérhető mozgásforma. Főként idősek számára hasznos: kutatások igazolják, hogy a tai chi segít a 65 éven felüliek számára csökkenteni a stresszt, miközben javítja a korral egyre romló egyensúlyérzéket, a testtartást és az általános mozgékonyságot, egyben erősíti a lábizmokat is.

A tai chi különösen idősek számára hasznos. Fotó: 123rf

Rezisztenciaedzés

Legyen szó akár saját testsúlyunkról, akár más súlyokról, a rezisztenciaedzés célja, hogy küzdelemre sarkallja az izmokat a gravitációval szemben. Szakértők szerint ez a mozgásfajta kiváló zsírégetéshez, izomtömeg-növeléshez, a csontok erősítéséhez és azanyagcserejavításához. A Mayo Clinic szerint az ilyen típusú edzések enyhíthetik olyan krónikus állapotok tüneteit is, mint az arhtritisz, a hátfájdalom, az elhízás, a szívbetegségek, a depresszió és a cukorbetegség. A jelenleg széles körben elfogadott ajánlások hetente legalább kétszer javasolnak rezisztenciagyakorlatokat végezni a főbb izomcsoportokon, így a lábakon, a csípőn, a háton, a mellkason, a hason, a vállakon és a karokon. Alkalmanként 8-12 ismétlést érdemes elvégezni összesen kétszer-háromszor egymás után, szem előtt tartva persze azt is, hogy két edzés között legalább 48 órára van szüksége az izmoknak a regenerációhoz.

Séta

Meglepően hangozhat, de a rendszeres séta - még kisebb távolságok esetén is - csodákat művelhet az egészségünkkel. Tudósok felfedezték, hogy már napi alig 20 perc gyaloglás is éveket adhat hozzá az életünkhöz. A Cambridge Egyetem 334 ezer ember részvételével elvégzett kutatása kimutatta, hogy még a kisebb mértékű aktivitás is meghosszabbítja az életet, és a legtöbbet éppen a legkevésbé fitt állapotban lévők profitálnak belőle. Eközben az is kiderült, hogy a mozgásszegény életmód kétszer annyi embert öl meg, mint az elhízás. Egy másik tanulmány pedig a memóriavesztés ellen is hasznosnak találta, ha a tesztalanyok heti négy napon legalább 30 percet sétáltak.

Kegel-gyakorlatok

A Kegel-gyakorlatok közismerten hasznosak a vizeletinkontinencia megelőzésében és kezelésében, mindez ráadásul nem csupán a nőkre, hanem a férfiakra is érvényes. A medencefenék izmait számos tényező meggyengítheti életünk folyamán, kezdve a terhességgel és a szüléssel bizonyos sebészeti beavatkozásokon át a korral és a túlsúllyal járó változásokig. De ha a megfelelő gyakorlatokkal megerősítjük az érintett izomcsoportokat, akkor megelőzhetjük a húgyhólyag szivárgásából eredő kínos baleseteket, egyben javíthatjuk szexuális életünket is. A Kegel-gyakorlatok a vizelettartáshoz használt izmok tudatos összehúzásán alapulnak: szorítsuk ezeket az izmokat két-három másodpercen át, majd engedjük el őket. Ismételjük meg ezt egymás után tízszer - az optimális eredmény eléréséhez négy-öt alkalommal naponta.

Forrás: Daily Mail