A napi 30 perc séta következményei

Szerző: HáziPatika Létrehozva: 2017. március 13. 14:30 Módosítva: 2020. május 21. 11:43

Ha valaki életmódváltásba szeretne kezdeni, annak be kell építenie az életébe a rendszeres testmozgást. Első körben nem is kell feltétlenül valami nagy dologra gondolni - ha naponta teszünk egy harmincperces, közepesen tempós sétát, már annak is látványos hatásai lehetnek.

h i r d e t é s