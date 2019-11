A reggeli előtti testmozgás ezért hasznos

Számos jó hatása lehet, ha ébredés után, éhgyomorra sportolunk - állítják egy friss tanulmány szerzői. A brit kutatók 6 héten át követték nyomon 30 túlsúlyos férfi súlycsökkentésért folytatott erőfeszítéseit. Az alanyokat három csoportra osztották: az első csoport tagjai reggeliztek sportolás előtt, a második csapat éhgyomorra edzett reggel, a többiek pedig semmilyen életmódbeli változtatást nem iktattak be.

Elképesztő előnyökkel jár, ha éhgyomorra edzünk. Fotó: iStock

Ezért jó, ha éhgyomorra edzünk

Bár a résztvevők napirendje eltért, mindannyian ugyanazokat ették és ugyanolyan edzéseket végeztek. A 6 hét elteltével a kutatók azt látták, hogy a második csoportba sorolt alanyok - vagyis azok, akik előbb edzettek és csak utána reggeliztek - kétszeres mennyiségű zsírt voltak képesek elégetni, mint azok, akik ettek sportolás előtt. A tudósok szerint ez annak köszönhető, hogy reggel még alacsonyabb a szervezet inzulinszintje, testünk pedig az éjszakai koplalás után a zsírtartalékokat kezdi megbontani, mivel még nem tud a reggeliből energiát nyerni.

A kutatók azt is kiemelik, hogy bár kétszer annyi zsírt tudtak elégetni a reggeli előtt sportolók, ez nem vezetett nagyobb fogyáshoz. Viszont számos pozitív hatása volt azok egészségére, akik így osztották be a napjukat: izmaik érzékenyebben reagáltak az inzulinra, illetve emelkedett náluk azon fehérjék szintje, amik segítenek avércukorszintszabályozásában.

"Ezek az eredmények azt sugallják, hogy az éhgyomorra történő reggeli sportolás növelheti az edzés egészségügyi előnyeit, anélkül, hogy meg kellene változtatnunk az intenzitást vagy az időtartamot" - emelte ki a tanulmány társszerzője, Dr. Gareth Wallis. A kutatók szeretnék majd az éhgyomorra történő edzésnek a hosszú távú hatásait is megvizsgálni, illetve arra is kíváncsiak, hogy a nőkre nézve is ugyanilyen előnyei lehetnek-e.