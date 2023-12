Új eljárás segíti a teherbeesést

Az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) egy olyan eszközt engedélyezett, amellyel otthon is elvégezhető a mesterséges megtermékenyítés - írja a Telex a Bloomberg alapján. Már 2015 óta forgalomban van, viszont most hagyták jóvá orvostechnikai eszközként is.

Alternatív megoldást jelenthet azok számára, akiknek gondjaik vannak a teherbeeséssel. Fotó: Miguel R Perez Rivas/Pixabay

Az eszköz 129 dollárba (körülbelül 45 600 forint) kerül, ami jóval kedvezőbb ár, mint az orvosok által végzett mesterséges megtermékenyítés (1000 dollár átlagosan, azaz 353 millió forint). A Mosie Baby nevű startup terméke gyakorlatilag egy fecskendőt takar, amivel a spermiumot a hüvelybe lehet juttatni.

A készlet terhességi eredményeit klinikailag nem vizsgálták, illetve orvosok is felhívták rá a figyelmet, hogy azoknak, akiknek gondjaik vannak a teherbeeséssel, először szakemberhez forduljanak. Könnyen lehet, hogy olyan probléma áll fenn, amelyen egy ilyen eszköz nem tud segíteni.