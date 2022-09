Munka, amiért nem fizetnek, de boldogabbak leszünk tőle

Önkéntes munkának nevezzük azt, amikor saját akaratunkból olyan tevékenységet látunk el, amellyel másoknak segíthetünk, ezért azonban nem várunk fizetést vagy egyéb ellenszolgáltatást. Ennek ellenére azonban mégis kapunk valamit cserébe: számos pozitív változást – mind a fizikai és lelki egészségünkkel, mind a készségeinkkel, mind a karrierünkkel kapcsolatban.

Nem is gondolnánk, mennyi mindent „kapunk” az önzetlen segítségünkért cserébe. Fotó: Getty Images

Testünknek és lelkünknek is jót tesz

Kutatások kimutatták, hogy az önkéntesség számos egészségügyi előnnyel jár, különösen az idősebb felnőttek körében – írta meg a Mayo Clinic. Mint cikkükben kiemelték, az önkéntes tevékenységek végzése jótékony hatással van a 60 év felettiek fizikai és mentális egészségére. A segítségnyújtás ráadásul jelentősen csökkenti a magány, a depresszió és a szorongás kialakulásának esélyét, különösen a 65 év felettiek körében. Sőt, akár már kialakult, enyhe depressziós tünetek esetén is jó hatással lehet ránk az önkénteskedés.

FONTOS! Súlyosabb esetekben szakszerű terápiás és akár gyógyszeres kezelésre is szükség lehet, tehát depresszió gyanúja esetén mindenképpen forduljunk orvoshoz!

Az is ismert, hogy az önkéntes segítségnyújtás dopamint szabadít fel. (Erre a hormonra a tudomány az agy jutalmazási rendszerének egyik alapvető elemeként tekint.) Ennek eredménye, hogy csökken az érintett a stressz-szintje, a hangulata pedig javul. Az alacsonyabb stressz-szint egyébként számos fizikai és mentális egészségügyi probléma kockázatát csökkenti, egyebek mellett a szívbetegségét és a stroke-ét is. Ez pedig a tudósok szerint hozzájárulhat a hosszabb élettartam eléréséhez is.

Az önkénteskedés pozitív hozadékairól a lelki és mentális egészséggel kapcsolatos edukációval foglalkozó magyar csapat, a Mélylevegő Projekt is írt a közelmúltban. Bejegyzésükben egyebek mellett kitértek arra is, hogy a társadalmi jótékonykodás növelheti az empátiát, fejlesztheti a megküzdési mechanizmusainkat, ráadásul még boldogabbak is lehetünk tőle. A kedvesség és nagylelkűség gyakorlása ugyanis bizonyítottan javíthatja a hangulatunkat, valamint az élettel való elégedettségünket és az önbecsülésünket is. Ezenkívül sikerélményeket is átélhetünk önkéntes munkánk során.

Félénkebbeknek kifejezetten jót tesz

A társadalmi segítségnyújtás módszer a kapcsolatteremtésre és az új barátok szerzésére. Kifejezetten jó választás lehet a félénkebb embereknek, hiszen önkénteskedés során olyan környezetben kapcsolódhatunk emberekkel és fejleszthetjük társas készségeinket, ahol nincs rajtunk túl nagy nyomás, így kisebb eséllyel uralkodik el rajtunk a szociális szorongás. A közös tevékenység és cél pedig abban is segít, hogy újonnan kiépített kapcsolatainkat akár el is tudjuk mélyíteni – főleg akkor, ha hétről hétre visszatérünk a csapatba segíteni.

A Mélylevegő Projekt a fentieken túl egy kevésbé ismert előnyre is rávilágított, mégpedig arra, hogy önkéntes tevékenységek során elsajátított készségek a karrierünk előremozdulásához is hozzájárulhatnak. Az önkéntes munkavégzés által ugyanis bepillantást nyerhetünk abba, hogyan is néz ki a valóságban egy adott munkakör. Ez segít eldönteni, hogy a tevékenység illik-e a személyiségünkhöz és erősségeinkhez. Így végeredményben hatékonyabban választunk majd olyan karriercélt magunknak, amelyben kiteljesedhetünk. Ez különösen egyetemistáknak lehet hasznos, de ettől még az aktív munkavállalóknak is származhat előnyük az önkéntességből: fejleszthetik ugyanis a problémamegoldó és kommunikációs készségeiket.

Hol önkénteskedjünk?

Fiatalabbaknak főként olyan területen célszerű önkéntes munkát vállalniuk, ahol a jövőben dolgozni is szeretnének. Aktív dolgozóként vagy nyugdíjasként pedig bátran támogassunk önkénteskedésünkkel olyan célokat és projekteket, amelyeket fontosnak tartunk, illetve amik közel állnak a szívünkhöz. Segíthetjük például a tartós gyógykezelés alatt álló, és emiatt az iskolából kimaradó gyerekek tanulását és lelki megerősödését. De részt vehetünk akár adománygyűjtő, gyermekvédelmi, állatmentő vagy környezetvédelmi szervezetek munkájában is.

A legfontosabb tehát az, hogy tudatosítsuk magunkban: az önkénteskedéssel összességében nemcsak a társadalomnak teszünk jót, hanem saját magunknak is. Általa ugyanis fejlődhet a személyiségünk, javulhat a lelki és mentális egészségünk, és mindemellett életreszóló tapasztalatokra is szert tehetünk.



