A vashiány hatással van a mentális egészségre is?

Sok más tényező mellett a lelki egészségünkre az is hatással van, hogy miket fogyasztunk. Egyre több kutatás szól arról, hogy ebben a vasnak is nagy szerepe van – írta meg a MedicalXpress.

Dr. Stephanie Weinberg Levin pszichiáter és dr. Theresa Gattari pszichiátriai rezidens korábbi kutatások tanulmányozása során azt állapították meg, hogy a mentális problémák összefüggésben lehetnek a vashiánnyal. Ezért azt javasolják az ilyen helyzetben lévő betegeknek, hogy csináltassanak laborvizsgálatot a ferritin szint megállapítására. Ebből kiderül ugyanis, hogy mennyi vas van az ember szervezetében.

A vashiány sok problémát okozhat. Fotó: Getty Images.

Nem feltétlenül jár együtt vérszegénységgel

„Az ember vashiányos lehet anélkül, hogy vérszegénysége lenne. Sok orvos viszont nincs tisztában azzal, hogy a vashiány összefüggésben van bizonyos tünetekkel, illetve hogy a pótlás összefügg a tünetek javulásával. De vannak erre bizonyítékok” – mondta Levin. Általában csak akkor néznek utána a ferritin szintnek, ha a betegnek vashiányra utaló tünetei vannak, vagy ha olyan az egészségügyi állapota, ami befolyásolhatja azt.

Amellett, hogy jól ismert a szerepe abban, hogy segíti a vörösvérsejteket az oxigén szállításában, a vas segít a szervezetnek előállítani a kulcsfontosságú agyi vegyi anyagokhoz szükséges molekulákat is. Korábbi kutatások pedig összefüggést találtak a vashiány, valamint a depresszió, a szorongás és a skizofrénia tünetei között.

Ebben is segít a vasbevitel

Azt is megvizsgálták már, hogy mi történik akkor, ha valaki, akinek mentális problémája van, vastartalmú étrendkiegészítőt fogyaszt. Több kutatás is arra jutott ebben a témában, hogy ezekben az esetekben a betegeknek enyhültek a tüneteik, és a gondolkodásuk is javult. De azoknak is segített a vaspótlás, akiknek nem volt mentális gondjuk: kevésbé voltak fáradékonyak, és a kedvük is javult utána.

A szerzők azonban arra is felhívták a figyelmet, hogy a vastúladagolásnak is megvannak a veszélyei, ezért mindenképpen csak orvosi konzultáció, illetve laborvizsgálat után ajánlott elkezdeni a vaspótlók szedését.

