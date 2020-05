A felfázás a hólyaghurut köznyelvi neve, és pont emiatt az elnevezés miatt sokan hiszik azt, hogy ez a betegség a hidegtől alakul ki. Pedig a hólyaghurut valójában bakteriális eredetű húgyúti fertőzés, ami az esetek többségében a hidegtől függetlenül is jelentkezhet. Az esetek 80 százalékában a felfázást az egészséges bélflóra részét képező Escherichia coli, vagy rövidebb nevén E. coli baktérium okozza. A hólyaghurut akkor alakul ki, amikor ez a kórokozó a végbél környékéről a húgycsőbe, majd onnan a hólyagba jut, ott elszaporodik, és gyulladást vált ki. Mivel a nőknél a végbélnyílás, a hüvelybemenet és a húgycső külső nyílása meglehetősen közel található egymáshoz, ezek a baktériumok könnyen átvándorolhatnak egyik helyről a másikra. Ráadásul a női húgycső igen rövid, így a kórokozóknak mindössze néhány centis utat kell megtenniük a hólyagig. Ezért jóval gyakoribb betegség a felfázás nőknél.

Amikor a felfázás kezelése hüvelygyulladást okoz

Mivel a hólyaghurut bakteriális eredetű húgyúti fertőzés, hatásos és bevált fegyver lehet ellene az antibiotikum. Csakhogy az antibiotikum nem csupán a "rossz baktériumokat" pusztítja el a szervezetben, hanem azokat is, amelyekre egészségünk szempontjából szükségünk lenne. Így például megtizedelheti a hüvelyflóra jótékony tejsavbaktériumait is. Márpedig ezek a jótékony tejsavbaktériumok tartják fenn a hüvelyi savas pH-t, amely megakadályozza, hogy a női intim zónában kórokozók telepedjenek meg. Ha azonban egy antibiotikum-kúra elpusztítja a hüvelyflóra egészségét biztosító hasznos Lactobacillusok jelentős részét, akkor a hüvelyben könnyen szaporodásnak indulhatnak a káros baktériumok, aminek következményeként hüvelygyulladás, azaz bakteriális vaginózis alakulhat ki. Tehát bár az antibiotikumok kikúrálhatnak bennünket a felfázásból, ezzel párhuzamosan egy újabb nyavalyát is a nyakunkba akaszthatnak.

Jó tudni: az antibiotikumos kezelés elkerülhető

Bár az antibiotikum-szedés régóta bevált módszert a felfázás kezelésére, jó ha tudjuk, hogy a hólyaghurut megelőzésére és korai stádiumban történő kezelésére számos szelíd gyógymód is létezik. A medveszőlőlevél például nemcsak a népi gyógyászatból ismert, hanem klinikai vizsgálatokkal is igazolt hatású gyógynövény, amit kezdődő hólyaghurut esetén érdemes segítségül hívnunk. A medveszőlőlevél számos kórokozó, köztük a fertőzések 80 százalékát okozó E. coli baktérium ellen is bizonyítottan hatásos. Ráadásul közvetlen antibakteriális aktivitása mellett gyulladáscsökkentő, a baktériumok megtapadását gátló, valamint enyhe vízhajtó hatással is rendelkezik. Nem csoda hát, hogy a gyógynövény egyes standardizált kivonatait az Európai Gyógyszerügynökség hagyományos növényi gyógyszerként ismerte el.

Ha mégis antibiotikumra szorulunk, figyeljünk a hüvelyflóránkra

Természetesen az is előfordulhat, hogy a hólyaghurutot nem sikerült korai stádiumban elcsípni, és nincs más megoldás, mint az antibiotikum-kúra. Ebben az esetben rendkívül fontos, hogy az antibiotikum szedése mellett gondoskodjuk a hüvelyflóra helyreállításáról is olyan hüvelyflóra-regeneráló készítménnyel, amely segíti a tejsavbaktériumok szaporodását a hüvelyben.

