A tavaszi torokfájás lehetséges okai

A jó idő beköszöntével a légúti betegségek, náthás tünetek sem tűnnek el varázsütésre, a torokfájás hátterében viszont számos más dolog is húzódhat. Dr. Holpert Valéria fül-orr-gégész, foniáter, a Fül-orr-gége Központ orvosa gyűjtötte össze, milyen okok állhatnak a szűnni nem akaró torokfájás mögött.

Ki nem kezelt légúti betegségek

Hiába a jó idő, a tél nem múlik el nyomtalanul, ha a náthás tüneteket nem megfelelően kezeltük. A túlzásba vitt orrspray-használat szövődményeként és az elhanyagolt orrdugulás miatt egyaránt elhúzódó panaszaink jelentkezhetnek. A krónikusarcüreggyulladáskövetkeztében fellépő hátsó garatfali csorgás miatt úgy érezhetjük, hogy gyakran kapar, fáj, vagy gombócérzés van a torokban. Ahhoz, hogy elmúljon, a kiváltó okot kell kezelni, ezt pedig fül-orr-gégészeti kivizsgálás során lehet meghatározni.

Dohányzás

Évszaktól független torokfájást, kellemetlen kaparó érzést, krákogást okozhat a dohányzás. Dr. Holpert Valéria elmondta, hogy a füst belélegzése irritálja a torok felületét borító érzékeny nyálkahártyát. A dohányzás közben a forró, száraz levegő és a dohányfüstben lévő toxikus vegyszerek belégzése krónikus gyulladást képes előidézni a nyálkahártyán, emiatt a rendszeresen dohányzó embereknek olyan torokfájása lehet, amely tartósan nem szűnik meg.

A szűnni nem akaró torokfájás hátterében számos ok húzódhat. Fotó: Getty Images

Tartós orrdugulás

Nem önmagában az állandó orrdugulás az, ami a torokfájást okozza, hanem a szájlégzés. Ha az orrlégzés gátolt, akkor szájon át vesszük a levegőt. Ez nappal sem kellemes, de ha az egész éjszakát így töltjük, akkor alvás közben úgy kiszáradhat a torok, hogy reggelre torokfájás jelentkezik. Ilyen esetben a tartós orrdugulást kiváltó okot kell megkeresni és kezelni ahhoz, hogy a torokfájás is elmúljon.

Reflux

A reggeli torokfájás kapcsán még egy tényezőt meg kell említeni, ez pedig a reflux. Sokan szenvednek attól, hogy a savas gyomortartalom a nyelőcsőbe visszaáramlik. Ez akár egészen a garatig feljuthat, különösen fekvő helyzetben, így irritálva az érzékeny nyálkahártyát, amit az érintettek torokfájásként érzékelhetnek. A reggelenként jelentkező torokfájás mellett refluxra utalhat az égő érzés a mellkasban, rossz szájíz, kellemetlen lehelet, gombócérzés a torokban és a tartós rekedtség, köhögés is.

Helytelen beszédtechnika

A hang túlerőltetése is okozhat elhúzódó torokfájást. Ha nem megfelelően használjuk a hangunkat, hamar elfárad, délutánra fátyolossá válhat, különösen ha olyan munkakörben dolgozunk, ahol sokat beszélünk. Elhúzódó rekedtség, torokfájás is jelentkezhet, a hangszalagok túlerőltetése miatt pedig hangszalag csomó is kialakulhat. A háttérben álló elváltozásokat foniátriai vizsgálat során lehet diagnosztizálni, de logopédus segítségére is szükség lehet a helyes beszédtechnika és hanghasználat elsajátításához.