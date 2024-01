Egyszerű szokás segíthet a dohányzás abbahagyásában

Az északi, északkeleti részeken változóan felhős idő várható, másutt fátyolfelhős, napos időre számíthatunk. A fátyolfelhőzet a nyugati tájakon olykor meg is vastagszik. Az északkeleti határ mentén előfordulhat hószállingózás, gyenge havazás. A nyugati, délnyugati szél az ország északkeleti felén megélénkül, időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 2 és 7 fok között alakul, de a felhősebb tájakon ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Késő estére -6 és +1 fok közé hűl le a levegő. Fronthatással most nem kell számolni.