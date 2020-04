Erre figyeljünk, ha ételt rendelünk

A koronavírus-járvány miatt bezártak az éttermek, de sok hely kínál házhoz szállítást, ami megkönnyítheti a hétköznapjainkat. Különösen akkor jelenthet ez nagy segítséget, ha a home office mellett még a gyerekek ellátásáról, tanításáról is gondoskodnunk kell. Ahhoz azonban, hogy a rendelt ebédünk vagy vacsorák ne okozzon minőségi csalódást, és ami még fontosabb, megbetegedést sem, fontos, hogy odafigyeljünk a Nébih által felsorolt élelmiszer-biztonsági szabályok betartására.

Ellenőrizzük le a kiszállító céget, éttermet

Alapesetben is fontos, járványhelyzetben pedig létfontosságú, hogy csakis bejelentett, megbízható cégtől rendeljünk. Ehhez ellenőrizzük, hogy a honlapon megadják-e a vállalkozás nevét, címet és az ételek elkészítésének telephelyét. Így ki lehet szűrni ugyanis azokat a cégeket, amelyek működési engedély és szakképzett személyzet nélkül, esetleg magánlakásban főznek. Ha azt is feltüntetik, hogy reklamáció esetén hova fordulhatunk, külön plusz pontot jelent.

Milyen ételt érdemes rendelni?

Mielőtt ráklikkelünk a majonézes tojássalátára, félig átsütött steakre, sushira vagy tiramisura, gondoljunk arra, hogy mennyi idő telik el az elkészítése és aközött, hogy megérkezik hozzánk. Az alacsony hőkezeléssel vagy teljesen anélkül készülő ételeket nem szerencsés házhoz rendelni, hiszen ezekben a szállítás során gyorsan elszaporodhatnak a káros mikrobák. Ezeknek a finom fogásoknak majd akkor lesz itt újra az ideje, ha frissen, helyben tudjuk fogyasztani az éttermekben.

Lehetőség szerint készpénz helyett bankkártyával fizessünk a futárnál. Fotó: Getty Images

Így kell helyesen szállítani az ételeket

A megfelelő szállítási feltételek biztosítása az ételt előállító vállalkozás feladata. Azonban az ennivaló kiérkezésekor a mi felelősségünk átvizsgálni, hogy az minőségi és élelmiszer-biztonsági szempontból megfelelő-e. A szabályok szerint az élelmiszert jól zárható, egyszer használatos csomagolásban kell eljuttatni a megrendelőnek. Nem kötelességünk átvenni, ha a doboz kinyílt, sérült, hiszen így szállítás közben szennyeződhetett az étel. Fontos továbbá, hogy a csomagoláson fel kell tüntetni az adott fogás nevét, fogyaszthatósági vagy minőségmegőrzési idejét, illetve fogyasztási és tárolási szabályait.

Lakásunkból nehezen tudjuk ellenőrizni, de nem árt, ha tudjuk, hogy a futár gépjárművében a kiszállítón kívül más utas nem tartózkodhat, illetve egyéb élelmiszer sem szállítható ott. Az ételkiszállító személyi higiéniáját mindenképp vegyük szemügyre: ne dohányozzon, legyen ápolt, illetve a járványhelyzet miatt indokolt a kesztyű és maszk viselete is. Ha tehetjük, fizessük ki előre, online a rendelésünket, így akár nem is kell találkoznunk a futárral. Sok ételkiszállító cég bevezette a koronavírus miatt, hogy a kiszállításkor csengetnek, majd a kilincsre akasztják a rendelt ételt, ezzel csökkentve a személyes kontaktust. Ha erre nincs mód, a készpénzes fizetést lehetőség szerint akkor is igyekezzük elkerülni.

Mielőtt falatozni kezdenénk

Bár az éhség nagy úr, ne vigyük rögtön az étkezőasztalra a rendelt ételt. Először is mossunk alaposan kezet, majd saját edényünkben forrósítsuk fel, hogy az biztonságosan fogyasztható legyen. Amennyiben később ennénk meg, rakjuk el a hűtőbe. Ha később kicsit is úgy látjuk, hogy megváltozott az étel minősége, ne kockáztassunk, inkább ne fogyasszuk el!

Forrás: Ételt csak okosan!

