Fogamzásgátlás: ne félj a hormonoktól

Amint szexuálisan aktív korszakba lépünk, érdemes nagy hangsúlyt fektetni arra, hogy milyen módszerrel kívánunk védekezni a nem kívánt teherbeesés ellen. Ma már számtalan lehetőség közt lehet válogatni, de ehhez figyelembe kell venni az életkort, és az esetleges betegségeket.

A fogamzásgátlókat két nagy csoportra lehet osztani: választhatunk hormonális, illetve hormonmentes fogamzásgátlókat. Nézzük, milyen lehetőségeink vannak a hormonális fogamzásgátlás terén!

A hormonális fogamzásgátlásnak számos formája létezik:

fogamzásgátló tabletta,

méhen belüli hormonleadó rendszer (IUS),

hüvelygyűrű,

depóinjekció,

fogamzásgátló tapasz

Fogamzásgátló tabletták

A szájon át szedhető (orális) fogamzásgátló tablettában található hormonok meggátolják a petefészekben a petesejtek havi érését és kiszabadulását, megnehezítik a spermium petesejthez jutását, valamint a petesejt számára a méh belsejét borító nyálkahártyába történő beágyazódást.

Legtöbbször a nem kívánt terhesség megelőzésére javasolják a nőgyógyászok, de szakorvosi javallatra használható egyéb állapotok – például a fájdalmas vagy bő vérzéssel járó menstruációs ciklus, premenstruális tünetegyüttes és az endometriózis – kezelésére is.

A hormonális fogamzásgátló tabletta kiválasztásában a szülész-nőgyógyász nyújt tanácsot a páciens egészségi állapotának, egyéni igényeinek és egyéb körülményeknek megfelelően.

A HORMONÁLIS FOGAMZÁSGÁTLÁSNAK SZÁMOS FORMÁJA LÉTEZIK. FOTÓ: GETTY IMAGES

A fogamzásgátló tabletták hatóanyaguk szerint egyfajta hormont vagy többféle hormon kombinációját tartalmazó készítmények lehetnek. A kombinált, ún. egyfázisú tabletták a hormonok meghatározott, állandó adagját tartalmazzák. A többfázisú tabletták változó hatóanyag-tartalma a természetes menstruáció során bekövetkező hormonváltozásokat követi.

A fogamzásgátló tabletták előnye a megbízhatóság mellett az, hogy alkalmazásuk mellett a havi vérzés (ún. megvonásos vérzés) általában rövid ideig tart, és nem jár bő vérzéssel. A gyógyszerszedés abbahagyása után a fogamzásgátló hormonhatás gyorsan megszűnik, így a gyermekvállalás jól tervezhető.

Méhen belüli hormonleadó rendszer

A fogamzásgátlás másik lehetséges módja a méhen belüli hormonleadó rendszer (intrauterine system, IUS) használata. Az IUS kicsi, T alakú eszköz, amelyet a méh üregébe helyez fel a nőgyógyász.

A méhen belüli hormonleadó rendszer előnye, hogy egyszeri felhelyezés után öt évig használható, és nem zavarja a szexuális életet. Ezen kívül a szervezetbe ily módon bevitt hatóanyag nem jut el a májba, így kisebb dózisok alkalmazása is elegendő, mint a szájon át szedhető tabletták esetében.

Ez a módszer megfelelő azok számára is, akiknek bő, fájdalmas menstruációs ciklusai vannak, mert az IUS által kifejtett hatás révén a menstruáció kevésbé fájdalmas, mennyisége csökken, egy évnyi használat után akár teljesen el is maradhat. Az IUS biztonsággal alkalmazható a szoptatás időszaka alatt is. Használata nem függ attól, hogy a nő szült-e már, levételét követően a termékenység azonnal visszaáll.

Tabletta vagy spirál? Esetleg az injekció vagy a tapaszról hallottál már? Laktózérzékeny vagy? Ma már szerencsére számos olyan szempont van, amely segít, hogy a nekünk legmegfelelőbb, személyre szabott fogamzásgátló módszert választhassuk, a legjobb pedig, ha ebben szakember segítségét kérjük.

Hüvelygyűrű

A hormontartalmú hüvelygyűrű a hüvelybe helyezhető rugalmas gyűrű, amelyből fogamzásgátló hatást erősítő hormonok szabadulnak fel. A gyűrű három hétig tartható a hüvelyben, majd egy hét szünetet követően újabb gyűrű felhelyezésére van szükség.

„Mivel az eszközt a hüvelybe kell felhelyezni, így kevésbé terheli meg a májat, mint a szájon át szedhető, fogamzásgátló tabletták. Azonban fontos tudni, hogy szoptatás alatt alkalmazása nem javasolt” – tanácsolja dr. Lőrincz Ildikó, nőgyógyász.

Depóinjekció

A fogamzásgátló depóinjekció hatására sűrűbbé válik a méhnyakat borító nyálkaréteg, így nehezebbé válik a petesejt elérése a hímivarsejtek számára. Az injekcióval bejuttatott hormon megváltoztatja a méhnyálkahártya tulajdonságait, így csökken a megtermékenyített petesejt beágyazódásának valószínűsége. Az injekciót – amely 12 héten át egyenletes hormonleadást biztosít – háromhavonta kell izomba beadni.

Bőrtapasz

A bőrön elhelyezhető (transzdermális) fogamzásgátló tapasz olyan módon akadályozza meg a teherbeesést, hogy a bőrön keresztül hormonokat juttat a szervezetbe. A fogamzásgátló tapasz ugyanazokat a hormonokat tartalmazza, mint a kombinált fogamzásgátló tabletták, és azokkal azonos módon hat. A tapaszban lévő hormonok megakadályozzák, hogy a petefészekből kiszabaduljon a petesejt, és megnehezítik a spermium petesejthez jutását is – a méhnyak nyákjának sűrűbbé tételével. Hatásukra nehezítetté válik a petesejt számára a méh belsejét borító nyálkahártyába való beágyazódás.

A fogamzásgátló tapaszt három egymást követő héten kell felhelyezni, az alkalmazás helyét hetente változtatva. Ezután egy tapaszmentes hét következik. A tapaszból folyamatosan, egyenletes koncentrációban szabadulnak fel a fogamzásgátlást biztosító hormonok. Előnye, hogy nem igényel napi szintű odafigyelést, és a gyomor-bél rendszer megbetegedései sem befolyásolják a hatékonyságát, így akkor is biztonsággal véd, ha hányás vagy hasmenés áll fenn.

Források:

https://egeszsegvonal.gov.hu/h/1267-hormonalis-fogamzasgatlas.html

https://www.nogyogyaszatikozpont.hu/nogyogyaszati-hirek/hogyan-valasszunk-hormonalis-fogamzasgatlot

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK441576/

https://www.tht.org.uk/hiv-and-sexual-health/sexual-health/improving-your-sexual-health/contraception/hormonal

A jelen cikk megjelenését a Richter Gedeon Nyrt. támogatta. A jelen cikk kizárólag általános információk átadására szolgál, nem helyettesíti az egyedi orvosi konzultációt! A személyes egészségi állapotának megfelelő, lehetőségekre vonatkozó kérdéseivel kérjük forduljon kezelőorvosához.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!