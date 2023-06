Ettől függ, melyik fogamzásgátló módszer illik hozzád!

Az ideális fogamzásgátlási módszert sok minden befolyásolja. Hogy melyik a számunkra megfelelő fogamzásgátlási módszer, azt sok minden befolyásolja: az életkorunk, az élethelyzetünk és az egészségi állapotunk is.

„Nem létezik olyan fogamzásgátló módszer, amely mindenki számára ugyanolyan mértékben hatékony lenne. Minden esetben fontos, hogy a fogamzásgátlás egyénre szabott legyen és hogy felmérjük az olyan egészségügyi rizikófaktorokat, mint az életkor, a súly, a dohányzás, a kardiovaszkuláris rizikó, a trombóziskockázat, a migrénes előzmények, a szoptatás, illetve a szülés utáni állapot. Fel kell mérni azokat az alapbetegségeket is, melyek állapota rosszabbodhat egy esetleges nem kívánt terhesség bekövetkezése esetén. Ilyenek lehetnek az emlő rosszindulatú megbetegedései, a súlyos cukorbetegség vagy például az epilepszia” –mondja Dr. Juhász Róbert, nőgyógyász szakorvos.

Legnépszerűbb a fogamzásgátló tabletta – széles a választék

A nők körében az egyik legnépszerűbb eszköz a fogamzásgátló tabletta a nem kívánt terhesség elleni védelemben. A tabletták kínálatában többféle készítmény található: ma már választhatunk természetes ösztrogént tartalmazó fogamzásgátló tablettát is. Az ilyen típusú készítmények minimálisan hatnak a szervezetre, a máj működésére, valamint elhanyagolható hatással vannak a véralvadási paraméterekre is.

Továbbá a progesztagén komponens is többféle lehet. Az ovulációgátló hatásuk hasonló, de vannak köztük különbségek. Némelyik progesztagén komponens antiandrogén hatású és vannak inkább androgén hatást mutató progesztagén összetevők is. Az antiandrogén hatás jól kihasználható az acnés tünetekkel küzdő hölgyek esetében. A tabletták szedési sémájában is vannak különbségek. A rövidebb, 4 napos hormonmentes időszak rövidebb menzeszt eredményezhet.

Fogamzásgátló tapasz: laktózérzékenyeknek is!

A fogamzásgátló tapasz kényelmes és biztonságos módja a fogamzásgátlásnak: nem igényel napi szintű odafigyelést, az alacsony hormontartalma miatt nagy biztonsággal alkalmazható, és a laktózmenetes összetételének köszönhetően laktózérzékenyek is használhatják. Mivel a gyomor- és bélrendszeri megbetegedések sem befolyásolják a hatékonyságát, így hányás vagy hasmenés esetén is biztonsággal véd.

Hüvelygyűrű – feledékenyeknek

A hüvelygyűrű alacsony hormontartalmú, rugalmas anyagból készült puha gyűrű, amelyet a hüvelybe helyezhetnek fel, és közvetlenül ott fejti ki a hatását. A gyűrűt első használat esetén a menstruáció első napján kell feltenni, majd 21 nap után kell eltávolítani. Ezután jelentkezik a menstruáció. 7 nap elteltével kell újra felhelyezni a hüvelybe az újabb fogamzásgátló eszközt, a következő hónapokban pedig a 21/7 napos periódusnak megfelelően kell alkalmazni.

Ennek köszönhetően használata ideális azoknak, akik feledékenyebbek. Mivel a hatóanyag a hüvely nyálkahártyáján keresztül szívódik fel, hatékonyságát nem befolyásolja a hasmenés vagy hányás, sőt, laktózérzékenyeknek is megfelelő választás lehet.

Baba után – de akár előtte is – spirál

Míg korábban azoknál a nőknél volt kedvelt védekezési eszköz a spirál, akik már szültek, manapság azok is használják, akiknek még nincs gyerekük. Kényelmes és hatékony eszköz, amely hosszú távú hormonális védelmet nyújt a nem kívánt terhesség ellen. Egy spirál ugyanis akár 5 évig is a méhen belül maradhat, és csak ezután van szükség a cserére. Mivel minimális a hormontartalma, így krónikus betegségben szenvedők is alkalmazhatják, természetesen akkor, ha a szakorvos is úgy ítéli meg. A spirált minden esetben a nőgyógyász teszi fel és veszi le!



„100 százalékos fogamzásgátló módszer nem létezik. Az, hogy számunkra ténylegesen melyik a legmegfelelőbb módszer, az életkorunktól, az élethelyzetünktől, az egyéni igényeinktől és az egészségi állapotunktól függ. Ezért mielőtt letennénk a voksunkat valamelyik fogamzásgátlási eszköz mellett, mindenképpen kérjük ki a nőgyógyászunk tanácsát és beszélgessünk vele nyíltan a lehetőségekről” – tanácsolja a nőgyógyász-szakorvos, Dr. Juhász Róbert.





A jelen cikk megjelenését a Richter Gedeon Nyrt. támogatta. A jelen cikk kizárólag általános információk átadására szolgál, nem helyettesíti az egyedi orvosi konzultációt! A személyes egészségi állapotának megfelelő, lehetőségekre vonatkozó kérdéseivel kérjük forduljon kezelőorvosához.

