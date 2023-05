„Nem segít, ha bent tartod a fájdalmat” – depressziójáról vallott Dwayne Johnson

Többek között az őszintén megnyíló hírességeknek is köszönhető, hogy ma már egyre kevésbé számít szégyennek vagy tabutémának az, ha valaki depressziós. Arról viszont még mindig kevés szó esik, hogy ez a probléma jóval több férfit érinthet, mint hisszük, ugyanis ők még a mai napig hajlamosabb magukba fojtani fájdalmukat, hogy megfeleljenek a társadalmi normáknak. Pont ezért számít nagy szónak és óriási előrelépésnek az, amikor egy híres férfi ország-világ előtt felvállalja, hogy bizony ő is megküzdött már a belső démonjaival, és igenis beszélni kell erről. Így tett a filmcsillag, Dwayne Johnson is.

Dwayne Johnson amerikai színész 2022. október 19-én Madridban. Fotó: Pablo Cuadra/WireImage/Getty Images

Először fogalma sem volt, hogy mivel küzd valójában

Dwayne Johnson a közelmúltban őszintén beszélt az élete során átélt depressziós epizódjairól a The Pivot podcastban. A Hollywood Reporter cikke szerint a színész egyetemistaként élte át először a depressziót, amikor vállsérülése miatt nem tudott tovább játszani az egyetemi futballcsapatban. Mint mondta, akkor még fogalma sem volt arról, hogy min megy keresztül lelkileg és mentálisan, nem tudta, hogy mi az a depresszió. Egyszerűen csak nem akart többé az egyetemi élet része lenni és feladott mindent, amit korábban csinált.

„Évekkel később újra átéltem a depressziót, amikor váltunk a feleségemmel. Még akkor sem tudtam, hogy mi az. Aztán 2017 körül is volt egy kisebb depressziós epizódom, és akkor már tudtam, mivel állok szemben. Szerencsére volt néhány barátom, akikre támaszkodhattam, és elmondhattam nekik, hogy most ingatagnak érzem magamat, küzdök, és kicsit szürkének látom a dolgokat.

„Lehajtottuk a fejünket és átküzdöttük magunkat rajta”

A színész tehát éveken keresztül nem tudta, hogy milyen hullámzásokon megy át a mentális egészsége. „Férfiként nem beszéltünk erről, csak lehajtottuk a fejünket és átküzdöttük magunkat rajta. Ez persze nem egészséges, de ennyire voltunk képesek” – fogalmazott a színész a podcastbeszélgetést népszerűsítő Instagram-posztjában.

Hangsúlyozta, hogy ha valaki úgy érzi, pokoli napokat él át mentális állapota miatt, az a legfontosabb, hogy beszéljen valakivel a problémáiról, az ugyanis nem segít, ha magunkban tartjuk a fájdalmunkat. „A bátorság, hogy beszélsz erről valakivel, valójában egy szupererő. Én már két barátomat is elvesztettem, mert öngyilkosak lettek. Beszélj valakivel! Talán pillanatnyilag elhagyatottnak érzed magadat, valójában sosem vagy egyedül!”

A színész azt is elárulta, hogy a barátai mellett három lánya segített neki abban, hogy túllendüljön a depressziós epizódokon. Úgy fogalmazott, amikor a gyermekeire nézett, rájött, hogy ők azok, akikért megéri leküzdeni a problémákat. Mentális egészségének megőrzése érdekében azóta igyekszik mindig megtalálni életében a jó dolgokat, amelyekért hálás lehet.

