Betegségek, amelyek a 40 feletti férfiakra leselkednek

Magyarországon nagy arányban okoz problémát az elhízás, de kiemelkedően sok áldozatot szednek bizonyos szív- és érrendszeri betegségek, illetve daganatos megbetegedések is. Gyakori, hogy az emberek csak akkor mennek orvoshoz, amikor a betegség már előrehaladott állapotban van, ez pedig leszűkíti már a kezelési lehetőségeket. Ezért is kulcsfontosságúak a különböző szűrővizsgálatokon való részvétel, amit a férfiak sokszor a büszkeségük miatt is elkerülnek. Hiába érzik magukat a negyvenes éveikben erősnek, élettel telinek, ebben az életkorban már számos komoly betegség előfordulási gyakorisága megnövekszik.

NEGYVEN FÖLÖTT SZÁMOS KOMOLY BETEGSÉG ELŐFORDULÁSI GYAKORISÁGA MEGNŐ. FOTÓ: GETTY IMAGES

Betegségek, amik a 40 feletti férfiakat érinthetik

Szív- és érrendszeri megbetegedések

A kardiovaszkuláris betegség olyan kórkép, amely érinti a szívet (kardio), és sok esetben a szervezet teljes érrendszerét is (vaszkuláris). Számos betegség tartozik ebbe a körbe, de ezek közül soknak ugyanaz az oka: az érpályán belüli zsírtartalmú plakkok felszaporodása. Ide tartoznak a szívkoszorúér-betegségek, a stroke, a perifériás vaszkuláris betegségek.

A negyven-ötven éves kor közötti férfiak esetében a merevedési zavarok legtöbb esetben fontos jelzőtünetei egy később bekövetkező szív-érrendszeri betegségnek. A fiatal és középkorú, erekciós problémával küzdő férfiaknál ugyanis tíz éven belül ötvenszer gyakrabban fordul elő kardiológiai betegség, éppen ezért fontos, hogy az érintettek időben forduljanak orvoshoz, megelőzve ezzel egy későbbi szívinfarktust vagy agyvérzést - hívta fel a figyelmet nemrég a Semmelweis Egyetem.

Cukorbetegség

A WHO adatai szerint világszerte mintegy 422 millió ember szenved cukorbetegségben. Ha nem észlelik és kezelik a cukorbetegséget, ez az állapot károsíthatja az ereket, a szemet, a veséket és az idegeket, sőt, akár szívbetegséghez vagy stroke-hoz is vezethet. Az életkor a cukorbetegség egyik legnagyobb kockázati tényezője, ezért fontos, hogy a 40 és 70 év közötti, túlsúlyos vagy elhízott felnőttek legalább évente járjanak szűrésre.

Prosztata-gondok

„A férfiak többsége hajlamos kibújni az orvosi vizsgálatok alól, főleg akkor, ha nincs különösebb panaszuk, vagy ha kényes területeket érint a probléma. Gyakran már csak akkor kerülnek szakorvoshoz, amikor komoly fájdalmakkal küzdenek, ez pedig akár egy betegség előrehaladottabb stádiumát is jelentheti. Éppen ezért fontos tudniuk, hogy bizonyos betegségek, mint például a prosztatarák – amely a második leggyakoribb tumoros megbetegedés a férfiak körében – kezdetben akár tünetmentes lehet, így azt korai stádiumban csak rendszeres szűrővizsgálattal lehet kiszűrni, amely minden 40 év fölötti férfinak évente egyszer javasolt” – mondta dr. Póth Sándor, a Budai Egészségközpont urológus szakorvosa.

A prosztatarák akkor alakulhat ki, ha a férfi hormonok – különösen a tesztoszteron – serkentik a rákos sejtek növekedését a prosztatában. Hazánkban évente körülbelül 4000 prosztatarákos beteget diagnosztizálnak, miközben ez a szám rendszeres szűréssel, kezeléssel 20 százalékkal csökkenthető lenne.

Reuma

A reumás ízületi gyulladás (rheumatoid arthritisz) olyan autoimmun, gyulladással járó megbetegedés, amely bármely ízületben keletkezhet, érinthet egy, vagy akár több ízületet is. A betegség főleg a 35-50 év körüliek között fordul elő, nőknél és férfiaknál egyaránt, amely az életkor előrehaladtával egyre jellemzőbb.

Vastagbélrák