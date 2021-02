5 tünet, amely nagy bajt jelez

Nem múló kitüremkedés

Tényleg rosszindulatúvá válik az anyajegy, ha megsérül? Részletek itt.

Úgy nézhet ki, mint egy egyszerű pattanás, sőt, megeshet, hogy borotválkozás közben rendszeresen meg is vágjuk. Előfordulhat azonban, hogy valójában bazálissejt-karcinómával van dolgunk, a bőrrák egy hatékonyan gyógyítható típusával, amely mintegy kétszer gyakrabban fordul elő férfiaknál, mint nőknél. Az arc mellett megjelenhet a fejtetőn, a szemhéjakon, a fülcimpákon és a háton is, különösen, ha sokat tartózkodunk a szabadban. A betegség - ellentétben például a melanomával - általában nem terjed túl gyorsan, ha azonban sokáig várunk az eltávolíttatásával, nagyobb valószínűséggel marad csúnya heg a helyén.

Problémák a mellékhelyiségben

Előfordulhat, hogy egyszer csak arra leszünk figyelmesek, hogy éjszakánként többször is fel kell kelnünk pisilni, illetve hogy napközben is gyakrabban nyitogatjuk a vécéajtót, mint korábban. Ezzel egyidejűleg a vizeletsugár gyengébbé, maga a vizeletürítés pedig fájdalmassá válhat. A panasz hátterében gyakran prosztatamegnagyobbodás áll. Az elváltozás minden második férfinál kialakul, és míg egyeseknél idővel magától megoldódik, sokan vannak, akik orvosi segítségre szorulnak, hogy megszabaduljanak a kellemetlenségektől. Ritkábban valamilyen elzáródás, például vesekő miatt sebészi beavatkozásra is szükség van, illetve a vizeletürítési gondok cukorbetegséget vagy - ritkán - prosztatarákot is jelezhetnek.

A megszokotthoz képest agresszív viselkedés is betegségtünet lehet férfiaknál. Fotó: iStock

Gondok a hálószobában

Merevedési problémák esetén mindenképpen ajánlott orvoshoz fordulni, és nem csupán azért, hogy potencianövelő gyógyszert írjon fel. Fontos leszögezni, hogy az életkor ez esetben kevésbé mérvadó, mivel erekciós zavarok 40 éves kor alatt is minden negyedik férfit érintenek valamilyen mértékben. Sokan ilyenkor a mindennapos stresszt, az alkoholfogyasztást vagy a dohányzást okolják a panasz miatt, csakhogy meglehet, hogy az valójában szív- és érrendszeri problémák előjeleként alakul ki. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy minél hamarabb feltárják a háttérben megbújó kiváltó okokat, ezáltal ugyanis akár megelőzhető egy későbbi szívroham vagy szélütés is.

Csípős hangulat

Problémára utalhat, ha a megszokottnál dühösebbé, ingerlékenyebbé vagy agresszívabbá, esetleg vakmerőbbé, felelőtlenebbé válunk. A depresszió gyakran ilyen módon manifesztálódik férfiaknál ahelyett, hogy a klasszikus - vagy jellemzően annak vélt - szimptómák jelentkeznének, mint a visszahúzódás és szomorúság. Egyesek többet kezdenek inni, mások gyorsabban, kockázatosabban vezetnek, esetleg magasabb tétekben kezdenek szerencsejátékba. Mivel ilyenkor sokan ódzkodnak attól, hogy szakembertől kérjenek segítséget vagy antidepresszánsokat szedjenek, így első körben az is elegendő lehet, ha a háziorvosukkal konzultálnak, aki anélkül hallgatja meg az érzéseiket, hogy lekicsinylené vagy alábecsülné azokat.

Folytonos köhögés

A négy hétig vagy még tovább tartó, gyakori rekedtséggel társuló száraz köhögés éppúgy óvatosságra int, mint az, ha visszatérő nyelési nehézségeink adódnak evéskor. Elképzelhető, hogy a panaszok refluxot jeleznek. Felismeretlenül - és ezáltal kezeletlenül - a betegség évek alatt jelentősen megnöveli a nyelőcsőrák kockázatát. E daganat férfiak körében több mint háromszor gyakoribb, mint nőknél. A tartós köhögés emellett asztmára, hátsó garatfali váladékcsorgásra, illetve ritkábban tüdőrákra vagy szívelégtelenségre is utalhat.

