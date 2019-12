A megfázás különösen kellemetlen velejárója

Dr. Augusztinovicz Monika fül-orr-gégész, allergológus, a Fül-orr-gégeközpont orvosa összefoglalta a hátsó garatfali váladékcsorgással kapcsolatos főbb tudnivalókat.

Mi okozza a tüneteket?

Az orr, a torok és a melléküregek felszínét nyálkahártya borítja. Ez a nyálkahártya a nap folyamán váladékot termel, hogy ne száradjon ki. Ez a funkciója nagyon fontos szerepet tölt be a kórokozók elleni védekezésben. A belélegzett levegőben lévő, légutakba jutó pollenek, szennyeződések és kórokozók ugyanis a nedves felületen megtapadnak, majd a nyálkahártya csillószőrös működése következtében hátrafelé ürülve nyállal keveredve a gyomorba vagy az orrváladékkal a külvilág felé távoznak. Ez egy természetes folyamat, amelyet észre sem veszünk, amíg valamilyen ok miatt a termelt váladék mennyisége meg nem nő vagy minősége meg nem változik. Ekkor beszélünk hátsó garatfali váladékcsorgásról.

Az érintettek az alábbi tünetekről számolnak be:

fájdalom vagy kaparó érzés a torokban

az extra váladék lenyelése émelygést okozhat

gyakori torokköszörülés

rossz lehelet

éjszaka, fekvő testhelyzetben erősödő köhögési inger

Mitől alakul ki?

A hátsó garatfali csorgást okozhatja légúti allergia, amikor a szervezet fokozott váladéktermeléssel próbál megszabadulni a belélegzett pollenektől, egyéb idegen anyagoktól. A fűtési szezonban gyakran száraz levegő vagy kevés folyadékfogyasztás is előidézheti, ezek ugyanis szárítják a nyálkahártyát, így a termelődő váladék minősége megváltozik, besűrűsödik. A télen gyakori légúti fertőzések egyik velejárója is lehet, gyakori tünet példáularcüreggyulladásesetén. Refluxbetegségben szintén sokszor okoz panaszt. Az egyéb kiváltó okok közt szerepel még a fűszeres ételek fogyasztása, a terhesség, gyerekeknél az orrba dugott apró játékok, gyógyszermellékhatás (fogamzásgátlók, vérnyomáscsökkentők) is. Nő a kockázat, ha valaki dohányzik vagy sokat tartózkodik szennyezett levegőjű helyen, lélegez be a légutakat irritáló vegyszereket, erős illatanyagokat. Fül-orr-gégészeti betegségek, idült orrmelléküreg gyulladás és orrpolip esetén is gyakran jelentkezik.

Meddig és hogyan kezeljük otthon?

A hátsó garatfali váladékcsorgás tüneteit csökkenthetjük naponta többszöri orrmosással, amely egy e célra kapható speciális öblítő készülékkel és fiziológiás sóoldattal történik. Érdemes a lakásban párásítani, ha a túl száraz levegő okozza a problémát. Fontos a bőséges folyadékfogyasztás. Ha úgy érezzük, hogy a tünetek rosszabbodnak, forduljunk orvoshoz. Ha 7-10 nap alatt sem tapasztalunk javulást, akkor pedig mindenképp.

Mikor forduljunk még orvoshoz?

Az elhúzódó tünetek mellett orvosi kezelésre ad okot, ha az orrváladék egyre nagyobb mennyiségben termelődik és nem áttetsző a színe, esetleg a szaga is megváltozik. Ezek a tünetek bakteriális fertőzésre utalhatnak, melynek kezeléséhez antibiotikumra lehet szükség.

Ha a kivizsgálás során kiderül, hogy a tüneteket korábban nem ismert légúti allergia okozza, akkor szteroidos orrspray és antihisztamin gyógyszer segítségével lehet kezelni a panaszokat. Elképzelhető, hogy vizsgálni kell a reflux lehetőségét is, ugyanis a nyelőcsőbe, esetleg a garatig feljutó gyomorsav reflexes úton irritálja az orr és az orrmelléküregek nyálkahártyáját, ami miatt szintén megnő a váladék termelődése. Amennyiben valamilyen szervi elváltozás áll a hátterében (orrpolip, orrsövényferdülés), úgy műtét jelent megoldást.