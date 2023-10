Újabb fertőző tbc-s beteg a ceglédi gyárban

Már a negyedik tbc-s beteget azonosítják az Infineon Technologies ceglédi üzemében. Az elsőről csütörtökön szerezhettünk tudomást, ekkor erősítette meg a hírt a félvezető elemek gyártásával foglalkozó vállalat. „Megerősítjük, hogy egy ceglédi kollégánk szeptember végén tuberkulózist kapott, és további három esetet azonosítottunk több mint 150 kollégánk orvosi vizsgálata során, akik kapcsolatba kerültek a fertőzött személlyel” – erősítette meg a hírt a cég a Telexnek. Mint írják, azonnal intézkedtek azért, hogy ne történjen több megbetegedés, emellett minden kontaktszemélyt vizsgálnak, enélkül nem lehet most belépni a telephelyre. A fertőzött kollégák a lehető legjobb kezelést kapják – tették hozzá. Úgy tudni egyébként, hogy a legtöbbek be is vannak oltva a tuberkulózis ellen.

Nyitókép: Getty-illusztráció