Okok, ha nem akar elmúlni a fájdalom

Allergia

Minden, ami gyulladásokat generál a szervezetben, növelheti a fájdalomérzetet. Ilyen az allergia is, amely rosszabbá teheti a központi idegrendszert érintő gyulladásos folyamatokat.

Ha valami fáj, két kérdés foglalkoztat: mitől van és hogy lehet megszüntetni? Korábbi cikkünkben a leggyakoribb kóros fájdalmakat szedtük csokorba.

Nem megfelelő táplálkozás

Érdemes alaposan átgondolni, hogy mi mindent ettünk és ittunk. Egy feltáratlan ételallergia akár hosszú távon is súlyosbíthatja a fájdalmainkat anélkül, hogy tisztában lennénk vele, mi áll a dolog hátterében. Ha azt tapasztaljuk, hogy bizonyos ételek, ételcsoportok fogyasztása után a fájdalmaink erősödnek, mindenképpen forduljunk orvoshoz.

Bizonyos ételek fogyasztása után fájdalmaink erősödnek

Alvászavarok

Alvási apnoéban szenvedők esetében a krónikus fájdalmak sok esetben erősödhetnek, de az apnoé akár kiváltó ok is lehet. Ugyanez a helyzet a nyugtalan láb szindrómával is. Az alváshiány ráadásul erősíti a fájdalomérzetet. A megfelelő mennyiségűalvásnagyon fontos a krónikus fájdalomban, illetve a depresszióban szenvedőknek is.

Azonosítatlan gyulladás az agyban

A krónikus migrénes fájdalmakat okozhatja folyadékhiány, alkoholfogyasztás, erős fények, de valamilyen, még feltáratlan gyulladás is az agyban. Ez irritálhatja az idegrendszert, ami ronthat a krónikus fájdalmakon. Ilyen esetekben jó ötlet lehet kifejezetten gyulladáscsökkentő étrendet követni, amely nagy mértékben tartalmaz barna rizst, halat, csirkét, friss zöldségeket és gyümölcsöket.

Az akupunktúra nagyon hatásos lehet

Több kutatás is igazolja, hogy akupunktúrás kezeléssekkel igen jó eredmények érhetőek el a krónikus fájdalmak csillapításában, illetve a krónikus fájdalommal járó betegségek kezelésében. Természetesen a hatásosság mértéke egyénenként változó, és az is nagyon fontos, hogy csak leinformálható, biztos szaktudással rendelkező kezelőhöz menjünk. Hatékony lehet még a rendszeres meditáció, illetve a jóga is.

