Mitől fáj a fogam, és mi segíthet?

Fogfájás számos okból kialakulhat, sokszor teljesen váratlanul, szinte a semmiből felbukkanva. Nem minden esetben kell megijedni tőle, mindazonáltal előfordulhat, hogy egy olyan kiváltó ok húzódik meg a tünet hátterében, amely megfelelő kezelés nélkül csak rosszabbodni fog. Éppen ezért feltétlenül tanácsos szakemberhez fordulni, amennyiben a panasz két napnál tovább fennáll, nem reagál a fájdalomcsillapításra, esetleg láz vagy fertőzésre utaló egyéb jelek is társulnak hozzá, mint például gyulladás, az íny kivörösödése, rossz szájíz és -szag, illetve afájdalomfokozódása evés, rágás közben. Kiváltképp nem szabad késlekedni a segítségkéréssel, ha a fájdalom mellett légzési vagy nyelési nehézséget is tapasztalunk.

Általánosságban véve elmondható, hogy a fogfájás eredhet a fog belsejéből és a fogat környező szövetekből egyaránt. Utóbbi esetben gyakran megeshet, hogy csupán irritáció okozta átmeneti kellemetlenségről van szó, ami néhány napon belül magától is megoldódhat. Ilyenkor az is elegendő lehet, ha a gyógyulási folyamat alatt nem terheljük az érintett fogat, lágyabb textúrájú élelmiszereket fogyasztunk csupán, kerülve a cukros, illetve nagyon meleg vagy hideg ételeket és italokat, amelyekre a fog érzékeny lehet. Egyéb esetekben viszont mindenképpen javasolt megejteni egy látogatást fogorvosunknál, aki a megfelelő vizsgálatok segítségével fényt deríthet a probléma forrására. Lássuk, milyen okok sejlenek fel leggyakrabban a fogfájás mint tünet mögött.

Fogfájás sokféle okból kialakulhat, ezért érdemes fogorvoshoz fordulni vele. Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

Fogszuvasodás

Hogyan ismerhető fel korán és kezelhető a fogszuvasodás?

Zömében fogszuvasodás felelős a fogfájásért. A probléma egy összetett folyamat eredménye, de leegyszerűsítve azt lehet mondani, hogy a szánkban élő baktériumok okozzák. Ezek a baktériumok a fogak felszínén megtapadó lepedék szénhidráttartalmából táplálkoznak, anyagcseréjük melléktermékeként pedig savat termelnek, ami aztán fokozatosan károsítja a fog külső védelméért felelős fogzománcot. A fogzománc pusztulásának első jele rendszerint az édes, nagyon hideg vagy nagyon meleg ételek, italok fogyasztásakor érzett fájdalom, de világosabb vagy barnás foltok is korán megjelenhetnek a fogfelszínen. A fogszuvasodás végül egyre mélyebb lyukak formájában válik láthatóvá. Kezelés nélkül a szuvasodás egészen a fogbélig hatolhat, ami már erős fájdalommal jár.

Fogtályog

Legyen szó súlyos fogszuvasodásról, egy fogat ért traumáról vagy csupán egy meglazult tömésről, többféle okból is utat találhatnak baktériumok a fog belsejébe, valamint a fogat tartó szövetekben is kialakulhat hasonló infekció. Afertőzésokozta gyulladás során gennyes tályog képződhet, aminek hosszú távon súlyos következményei lehetnek. A potenciális szövődmények között ugyanis nemcsak az érintett fog elvesztése szerepel, de kezeletlenül a bakteriális fertőzés a lágy szövetek és a csont pusztulásához is vezethet, sőt, extrém esetben a fertőzés átterjedhet a szívre és a központi idegrendszerre is. A fog gennyes gyulladásának egyik leggyakoribb tünete a heves, éles vagy lüktető, folytonos vagy leginkább rágáskor jelentkező fájdalom, amely az állkapocs, a nyak és az azonos oldali fül irányába is kisugározhat.

Letört fog

Megeshet, hogy véletlenül valami keményre harapunk, például egy kis darab dióhéjra, esetleg egy ütés vagy esés következtében szenved sérülést valamelyik fogunk. Sokféle baleset vezethet töréshez, de még a legapróbb repedés is fájdalmas lehet. Mindenképpen javasolt tehát mihamarabb fogorvoshoz menni egy letört foggal, mielőtt még bakteriális fertőzés alakulna ki a fogbélben.

Fogcsikorgatás

Vannak, akik észrevétlenül is rendszeresen csikorgatják a fogaikat. Ezt nevezzük bruxizmusnak, amely jelentkezhet akár nappal, akár az éjszakai pihenés során. Jellemzően azalvásközbeni fogcsikorgatás a veszélyesebb, hiszen anélkül károsíthatja az állkapcsot és a fogakat, hogy az érintett egyáltalán felfedezhetné a problémát. A bruxizmus következményeként felléphet gyakori fejfájás, állkapocsfájdalom és -kattogás, illetve a fogak is kilazulhatnak, sérülhetnek. A terápia részeként általában fogcsikorgatás elleni sín használatát írják fel a betegeknek. A segédeszköz éjszakai viselése az alapproblémát nem szünteti meg ugyan, de enyhíti a tüneteket.

Arcüreggyulladás

A fogfájás ritkán más területről is eredhet. Ilyen jellegű panaszokat okozhat például egy arcüreggyulladás, aminek anatómiai okai vannak. Lényegében amiatt alakul ki a fájdalom, hogy a foggyökerek nagyon közel helyezkedhetnek el a gyulladt arcüreghez. Forduljunk fül-orr-gégészhez: a probléma általában gyógyszeres úton is megszüntethető.

Összességében elmondható, hogy a fogfájás lehetséges kiváltó okai meglehetősen széles palettán mozognak. Nem múló panaszokkal mindenképpen keressünk fel tehát szakembert, mert hosszú távú megoldást csak a fájdalom forrásának megszüntetése hozhat. Enyhe tünetek esetén, illetve amíg el nem jutunk a fogászati rendelésre, érdemes otthon enyhíteni a fogfájást. Ebben egyrészt recept nélkül kapható fájdalomcsillapítók lehetnek a segítségünkre, így például a hatóanyagként acetilszalicilsavat, ibuprofént vagy paracetamolt tartalmazó készítmények. Másrészt hasznos, ha átmenetileg lágyabb ételeket eszünk csupán, például joghurtot, tojást. Felnőttek esetében sós vizes öblögetéssel is érdemes lehet próbálkozni.