Miért jobb a folyékony gyógyszer?

Fájdalmat a testünk szinte minden pontján tapasztalhatunk lábujjunktól a fejünk búbjáig. Ha tehetnénk, legszívesebben kikapcsolnánk ezt az érzést, holott a fájdalomnak igen fontos szerepe van: ez jelzi ugyanis, hogyha a testben valamilyen negatív folyamat zajlik le, akár betegség, akár valamilyen külső behatás miatt. Apró zsibbadástól a gyötrő, ájulásig vezető fájdalomig igen széles skálán mozog az intenzitása, és ha tartósan fennáll, a beteg életminőségét is jelentősen rontja. Ilyen esetben muszáj valamilyen fájdalomcsillapítóhoz nyúlnunk, szerencsére a patikák polcain bőséggel válogathatunk a gyógyszerek közül. De mi alapján válasszunk közülük?

A fájdalomtűrésre a szociális, genetikai, tradicionális különbözőségek mellett alkati tulajdonság is hatással van. Azaz számít például a szöveti lazaság és izomkontrakciók mértéke, vagy éppen az edzettség. A fájdalomról mindent megtudhat az alábbi cikkünkből!

Gyorsabb felszívódás, kényelmesebb használat

A forgalomban lévő fájdalomcsillapítókat hatóanyaguk, illetve beviteli módjuk szerint is csoportosíthatjuk. Utóbbit két fő kategóriára bonthatjuk: a szilárd, illetve a folyékony fájdalomcsillapítókra. A jól ismert, szilárd gyógyszerek mellett folyékony változataik közé sorolhatóak a különböző krémek és kenőcsök, illetve pezsgőtabletták, melyek vagy a bőrön keresztül szívódnak fel, vagy pedig a szilárd gyógyszerekhez hasonlóan lenyelve, a szervezetben fejtik ki hatásukat.

A legtöbb gyerek nem szívesen veszi be a tablettákat

A folyékony fájdalomcsillapítóknak előnyük és hátrányuk is van szilárd változatukhoz képest, ezért a megfelelő gyógyszer kiválasztása az egyén egészségi állapotától, esetleges gyógyszerallergiájától is függ. A folyékony forma nagy előnye a szilárdhoz képest, hogy jóval gyorsabban szívódik fel a szervezetben, így hatása is előbb érezhető. Nagyfájdalomesetén, mikor létfontosságú a fájdalom mielőbbi enyhítése, ezt szokták alkalmazni. A gyors felszívódás hátránya ugyanakkor az, hogy rövidebb ideig fejti ki hatását, mint a szilárd gyógyszerek.

A kisgyerekek nem szívesen veszik be a tablettákat, sokszor csak több darabban tudják a szülők beadni nekik. Számukra több ízesített gyógyszer is rendelkezésre áll folyékony formában, amit könnyebben le tudnak nyelni. Bizonyos megbetegedések együtt járnak nyelési nehézséggel, ez esetben is a folyékony fájdalomcsillapítás jelenthet megoldást. Összességében a folyékony készítmények alkalmazása mindazon személyeknél kényelmesebb lehet, akik irtóznak a gyógyszerek lenyelésétől.