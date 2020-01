Meglepő dolog csökkentheti a fájdalmat

Önzetlen jó cselekedeteinkkel nemcsak másoknak segíthetünk, hanem saját magunknak is. Egy friss tanulmány szerzői ugyanis azt állítják, hogy megkönnyebbülést hozhat, illetve fájdalomcsillapító hatással is járhat, ha jót teszünk másokkal. A tudósok vizsgálatai szerint nemcsak az egészséges felnőttek akut fizikai fájdalmát csillapította, ha valami jót cselekedtek, hanem a rákbetegek krónikus fájdalmát is.

Az önzetlen segítségnyújtás elfeledteti a fájdalmat. Fotó: iStock

A jótett csökkenti a fájdalmat

A tudományos írást jegyző, Kínában dolgozó szakértők 280 embert vontak be munkájukba két pilot tanulmány és három kísérlet keretében. Az egyik tudományos kísérletben arra kérték a résztvevőket, hogy adjanak vért. Azok, akiknek azt mondták, hogy ezzel egy földrengés sérültjein segíthetnek, kisebb fájdalomról számoltak be, mint azok, akiknek egy rutinvizsgálattal indokolták a tudósok a vérvételt - pedig az első csoportnál használtak nagyobb tűt.

A második kísérletbe rákbetegeket vontak be, és azt tapasztalták, hogy enyhébb volt a páciensek fájdalma, amikor társaiknak főztek vagy segítettek takarítani, mint akkor, amikor mindezt saját maguk miatt tették. A harmadik kísérlet résztvevői pedig enyhe áramütést kaptak - ez viszont sokkal kevésbé fájt nekik, ha előtte árvák megsegítésére adakoztak.

A kísérletek eredményei a tudósok szerint annyira egyértelműek, hogy a kutatás vezetőinek egybehangzó véleménye szerint az önzetlen segítségnyújtást akár különböző viselkedésterápiák és fájdalomcsillapító gyógyszeres kezelések kiegészítéseként is lehetne alkalmazni a jövőben.