Megfázás: így kezeld a tüneteket

A nátha, köznyelvi nevén a megfázás, mindazon betegségek gyűjtőfogalma, amelyet a felső légutakban vírusok okoznak.

A kórokozók leginkább cseppfertőzéssel, azaz beszéd, tüsszentés vagy köhögés útján a levegőbe kerülve terjednek, de kézfogással, esetleg a beteg által érintett tárgyak (kapaszkodó, számítógépes egér, billentyűzet) közös használata révén is továbbadhatók. Megfázhatunk, ha valamilyen okból – stressz, vitaminhiány, más betegség – legyengül az immunrendszerünk, így a szervezetünket könnyebben betegítik meg a vírusok, de akkor is gyakran jelentkezhet, ha fáradtak, kialvatlanok vagyunk.

A MÉZ HATÉKONY KÖHÖGÉSCSILLAPÍTÓ. FOTÓ: GETTY IMAGES

A megfázás leggyakoribb tünetei közé tartozik az orrdugulás, orrfolyás, a torokfájás, a köhögés, tüsszögés, a fejfájás, az étvágytalanság, az általános gyengeség, illetve a láz vagy hőemelkedés.

A fájdalom olyan kellemetlen testi tünet, amely a közérzetet jelentősen rontja, feladataink ellátását nagyon megnehezíti vagy akár lehetetlenné teszi. Mi a leghatékonyabb megoldás? Mondjuk!

Mit tehetünk a kellemetlen tünetek ellen?

A beteg, ha csak lehet, maradjon otthon (az első napokban fertőz leginkább), meleg környezet, sőt, láz esetén ágynyugalom is ajánlott. Az orrváladék fellazítását, ürülését elősegíti a bőséges folyadékfogyasztás. Sokféle gyógyszer, illetve gyógyhatású termék áll rendelkezésre a meghűlés, nátha tüneteinek enyhítésére, legtöbbjük vény nélkül kapható. Általánosan használt az aszpirin, ami valamelyest mérsékli a tüneteket, és fokozza a vírusürítést.

Vessük be a házi praktikákat:

A gyömbér gyökérének egészségügyi előnyeit már évszázadokkal ezelőtt megfigyelték, de most már tudományos bizonyítéka is van a gyógyító tulajdonságainak. Néhány szelet nyers gyömbér forró (de nem forrásban lévő) vízben, segíthet megnyugtatni a köhögést vagy a torokfájást. A kutatások szerint elhárítja az émelygés érzését, amely gyakran jár az influenzával és a megfázással. Bizonyított, hogy már 1 gramm gyömbér elfogyasztása is segít a hányinger csillapításában!

A méz különféle antibakteriális és antimikrobiális tulajdonságokkal rendelkezik. A citromos és mézes tea fogyasztása csillapítja a torok fájdalmát. A kutatások szerint, a méz is hatékony köhögéscsillapító: gyermekeknek adott 10 gramm méz lefekvéskor csökkentette a köhögési tüneteik súlyosságát. A méz 1 éves kor alatt nem adható!

A fokhagyma allicint tartalmaz, mely vegyület antimikrobiális tulajdonságokkal bír. A fokhagyma fogyasztása segít enyhíteni a tüneteket megfázáskor, de egyes kutatások szerint egyfajta természetes probiotikumként segít elkerülni a megfertőződést!

Tehát számos házi trükk lehet a segítségünkre a megfázás kezelésében, de egy súlyosabb fertőzés és egy elhúzódó betegség esetén nem biztos, hogy a gyógynövények és egyéb alternatív készítmények hatása elegendő lesz a betegség leküzdésében. Sokszor kevés lehet, ha csak C- és D-vitamint szedünk, és fokozzuk a cinkbevitelt, de antibiotikummal is feleslegesen terheljük a szervezetünket, ha vírusos fertőzésünk van. Ebben az esetben érdemes a pontos diagnózis felállítását, a probléma kezelését az orvosra bízni.