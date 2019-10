Így kezelhető, ha becsípődik egy ideg

Miről ismerhető fel a deréktáji idegbecsípődés? Részletek itt.

Ha a vállban csípődik be az ideg, elsősorban fájdalom, zsibbadás, gyengeség és diszkomfort jelentkezhet tünetként. Ezek a panaszok nem csupán a vállban jelenhetnek meg: érinthetik a karokat, a kezeket, az ujjakat és a nyakat is. Utóbbi főként a fej forgatásakor jelentkezik. "Az idegbecsípődés sokszor egy rossz mozdulat következménye, amely bekövetkezhet akár sportoláskor vagy egy teljesen mindennapi mozdulatsornál. A közvetlen ok abban keresendő, hogy valami, például csont, szövet vagy porckorong nyomást gyakorol a környező idegpályákra, ami feszülést és más kellemetlen érzéseket okoz. Mindenképpen fel kell állítani a pontos diagnózist, hiszen akár egy sport- vagy autóbaleset során keletkezett sérülésből is kialakulhat porckorongsérv vagy olyan gyulladás, amely nyomást gyakorol a szövetekre" - mutatott rá dr. Arnold Dénes Arnold MsC, a FájdalomKözpont sebésze, fájdalomspecialista, akupunktőr.

Akár egy ártatlannak tűnő mozdulat következtében is kialakulhat idegbecsípődés

Hozzátette, az idegbecsípődés előfordulhat csigolyadegeneráció miatt is. Idővel ugyanis a csigolyák közötti zselészerű anyag "elhasználódhat", emiatt csökken a csontok közti távolság, így egymást és a környező idegeket is irritálhatják. Emellett a nyaki szakaszon előfordulhat ízületi gyulladás, nyáktömlőgyulladás, csontritkulás, csigolyacsúszás, kisízületi kopás, porckorongsérv, tartási rendellenesség és a csigolya csontos kinövése is, amelyek szintén hasonló tünetekkel járhatnak.

Mit tehetünk idegbecsípődés esetén?

Elsősorban ne kapkodjunk! Afájdalomgyakran olyan gyorsan elmúlik, ahogyan jött. Maradjunk pár percig a fájdalmat kiváltó mozdulatban, majd lassan kezdjünk el mozogni. Elsődleges segítségként érdemes hideg-meleg váltott borogatást tenni a vállra, hogy oldódjon az izmok feszültsége. Ugyanezen okból ajánlatos finoman masszírozni a területet, illetve segíthetnek a vény nélkül kapható fájdalomcsillapítók, izomlazítók is. Az akut időszakban különösen oda kell figyelni, milyen pózban, milyen párnán alszunk (optimális lehet a nyak megtámasztására tervezett memóriahabos párna), valamint hogy milyen pózban ülünk (érdemes ergonomikusan kialakított széket választani) vagy telefonálunk (ne szorítsuk a telefont a fejünkkel a vállunkhoz). Ezen kívül jobb kerülni a huzatot, az erős légkondicionálást, az aszimmetrikus terhelést és a számítógép előtt az előretolt fejtartást. Ha a helyzet két nap alatt sem javul, mindenképpen orvosi segítséget kell kérni egyrészt a hatékony fájdalomcsillapítás, másrészt az esetleges komolyabb problémák feltérképezése végett.

Hogyan segíthet az orvos?

"Legfontosabb teendőnk, hogy kizárjuk az olyan súlyosabb betegségeket a háttérben, mint például a gerincsérv. Természetesen ha mégis erről van szó, akkor is fontos a minél korábbi diagnózis, hiszen sok esetben jól megtervezett kezeléssel elkerülhető a műtét" - hangsúlyozta dr. Arnold Dénes Arnold MsC. "Hogy biztosak lehessünk a diagnózisban, a fizikális vizsgálaton túl szükség lehet MR-re, CT-felvételre is. Amennyiben kiderül, hogy egyszerű görcsös izomzatról van szó, gyorsan és hatékonyan használható a helyi célzott gyulladáscsökkentő injekció, amely viszonylag rövid idő alatt megkönnyebbülést hoz. Hosszabb távon komoly segítséget jelenthet az orvosikollagén-injekciókúra és a lökéshullám-terápia, amely beindítja a test öngyógyító mechanizmusait, élénkíti a vérkeringést és az anyagcserét. Szintén jól beválhat a lágylézerterápia, amely alacsony energiájú infravörös lézersugárral dolgozik. Ennek számos előnyös tulajdonsága van, többek között csökkenti az ödémát, ezáltal a gyulladás lehetőségét, javítja a sejtszintű energiaforgalmat, elősegíti a szövetek regenerációját, segíti a sejtfunkciók visszaállítását és támogatja a sejtek oxigénellátását, az erek újraképződését. Külön előnye, hogy jól kombinálható más, akár klasszikus kezelésekkel is, valamint hogy nem allergizál. A további problémák megelőzésére pedig mindenképpen ajánlatos a funkcionális gyógytornát beépíteni a mindennapokba" - foglalta össze a szakember.