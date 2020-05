Gerincsérv: mit tehetünk ellene?

A gerincsérv a gerincoszlopot tartó csigolyák közötti porckorongok előboltosulását jelenti. Azért okoz fájdalmat, mert ezek nyomják a gerincből kilépő idegeket, ami zsibbadást, érzészavart, bénulást is okozhat. Mivel a porckorongok fontos szerepet töltenek be a gerincoszlop mobilitásában, ezek előboltosulásának lehet gyengébb és kifejezett formája is. Ilyen esetben még visszahúzódhat a sérv, ám súlyos problémát okoz, ha ez a rész "kiszakad". Ahhoz, hogy ezt az állapotot megelőzzük, mi magunk is tehetünk.

A sérv súlyossága dönt a kezelésről

A gerincsérv mértéke dönt arról, szükséges-e a műtéti eljárás. Ahhoz, hogy ezt megállapítsák, szükség van a tünetek erősségének ismeretére, valamint a megfelelő képalkotó eljárásokra is. Ilyenek a röntgen, a CT és az MRI. Ezeken felül a fizikai vizsgálat rendkívül fontos, ugyanis a beteg tartása nagyon árulkodó lehet. Amennyiben MRI-s vizsgálattal kimutatható gerincsérv kis százalékban szükséges a műtéti beavatkozás, a többi eljárás esetén hamar kiderül, hogy nincs szükség műtétre, a megfelelő életmóddal kezelhetők a problémák.

Hogyan kezelik a gerincsérvet?

Minden attól függ, milyen mértékű a porckorongsérv. Asérváltalában a megfelelő életmóddal, gyógyszeres kezeléssel enyhíthető. A legjellemzőbb tünetek, a fájdalom, a mozgáskorlátozottság és az idegrendszeri problémák. Ebben az esetben a gyógyszeres kezelés célravezető lehet, ilyenkor fájdalomcsillapítókat, izomlazítókat alkalmaznak. A kialakult fájdalmat, és gyulladást helyileg beadott izomlazító és érzéstelenítő injekcióval enyhítik. Ezek mellett, ami igazán fontos, az a hát izmainak megerősítése, a gerinctorna és a fizikoterápia.

Gerincsérv esetén a torna és mozgás különösen fontos

Nagyon fontos, hogy a kialakult gerincfájdalmat komolyan vegyük, és beiktassunk az életünkbe olyan mozgásformákat, melyek erősítik a hát izmait, illetve kiegyenlítik a gerincben keletkezett aszimmetriát.

Járjunk el úszni! Az úszás, különösen a hát és a gyorsúszás, az apró, stabilizáló izmok erősítésére szolgál, így segítjük a gerinc stabilitásának javulását.

Tornázzunk! A gerinctorna talán a legfontosabb eleme a porckorongsérv kezelésének. A hátizmok erősítése, nyújtása sokat segít a gerincnek. Más és más gyakorlatok szükségesek a sérv különböző fokozatai esetén, ebben a fizikoterapeuta lehet a segítségünkre.

Jógázzunk! A jóga nyújtja a görcsös izmokat, lazítja és megnyújtja a szalagokat, így a gerincoszlop mobilisabb, rugalmasabb lesz.

A masszázs is segíthet! Könnyebbé teszi a csigolyák mozgását, azonban fontos, hogy szakember végezze ezt a terápiát!

Keressünk fel egy manuálterapeutát! A csontkovács nagy segítséget nyújthat a porckorongok helyreállítását illetően, azonban fontos tudni, hogy ez a beavatkozás egyáltalán nem veszélytelen, ezért mindenképpen orvos végzettségű szakemberhez forduljunk, ugyanis az ilyen terápiához megfelelő anatómiai ismeret szükséges!

Szabaduljunk meg a felesleges kilóktól! A plusz kilók terhelik a gerincünket, így a megfelelő életmód és a diétázás nagyon fontos gerincsérv esetén!

Így enyhíthető a gerincsérv okozta fájdalom A részletekért kattintson!

Ha műtétre kerülne sor

Ha a fent említett kezelések hónapokon keresztül sem hatnak, illetve bénulás is jelentkezik, akkor idegsebészeti műtétre van szükség. Ennek során a porckorongot eltávolítják, a nyomás alá került részt felszabadítják, így a beteg panaszmentessé válik. Azonban fontos tudni, hogy a beavatkozás egyáltalán nem veszélytelen, ugyanis műtét közben könnyen megsérülhet egy ideg, valamint az eltávolított porckorong miatt a környező porckorongok terhelése is fokozódik, így azokon is sérv alakulhat ki.

Az operáció legsúlyosabb következménye a posztlaminectomiás szindróma, mely során az érintett területen hegesedés alakul ki, ami állandó fájdalommal és rokkantsággal jár. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy a műtéti beavatkozás csak akkor jöjjön létre, ha már nincs más út a sérv kezelésére.