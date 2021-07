Bizonyos alváspozíciók bevetésével nagyon sokat enyhíthetünk a derékfájdalmon és javíthatunk az alvásunk minőségén is. A Men's Health tippjeiből válogattunk.

Sok múlik a párnán

Sokaknál elég lehet a párnájukon, illetve a párnájuk elhelyezésén változtatni, illetve adott esetben egy plusz párnát bevetni, csak éppen nem a megszokott módon. Aki hanyatt szeret aludni, annak az egyik legegyszerűbb megoldás, ha egy, esetleg két párnát helyez a térdei alá, mert ez segít abban, hogy csökkentse a gerincére, illetve a porckorongokra nehezedő nyomást. Ha valaki inkább az oldalán szeret aludni, annak az egyik legjobb tipp, ha egy párnát helyez a térdei közé, mivel ez segít a gerincoszlopot olyan helyzetben tartani, amely csökkenti a porckorongokra nehezedő nyomást. Különösen azoknak lehet hasznos ez a pozíció, akik porckorongsérvtől szenvednek.

Bizonyos alváspozíciók bevetésével sokat enyhíthetünk a derékfájdalmon. Fotó: Getty Images

Ha valaki azt szokta meg, hogy hason alszik, annak a hasa, illetve a medencéje alá érdemes egy párnát tennie, mivel enélkül túlságosan megnyúlhat a gerinc, ami a deréktáji fájdalmak fokozódását okozhatja. Azzal, hogy a párna enyhén megemeli a csípőt, a gerinc megfelelőbb pozícióba kerül. Derékfájás esetén arra is érdemes figyelni, hogy a fejünk ne legyen túl magasan, ezért inkább csak egy párnán aludjunk és az se legyen túl magas. Ha ugyanis a nyakunk túlterhelődik, az az egész gerincre hatással lehet.

A matracra és a rutinra is figyeljünk

A matracunk ne legyen se túl puha, se túl kemény. A túl puha matrac ugyanis nem támasztja eléggé a hátat és a gerincet, a túl kemény viszont sokaknak nem elég kényelmes a pihentető alváshoz. Ha pedig valóban szeretnénk jól aludni, akkor legyen stabil alvásrutinunk is. Mindennap - lehetőség szerint hétvégén is - próbáljunk meg nagyjából azonos időben lefeküdni és felkelni. A szoba, ahol alszunk, legyen sötét és ne legyen benne túl meleg. Lefekvés előtt 30 perccel pedig már a különféle képernyők (tévé, laptop, mobiltelefon) használatát is próbáljuk meg kiiktatni az estéinkből.