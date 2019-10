Ezért ne aludjon hason

Ha háton alszunk

Ha a hátunkon alszunk, az egészséges a nyak és a gerinc számára, mert ebben a pózban egyenes a hátunk, és nem csavarodunk ki, és a gerincünk is tehermentesül. Valójában a legegészségesebb az lenne, ha háton aludnánk, párna nélkül, mert a nyakunk számára ez a leginkább hasznos. Ha túl sok párna van az ágyban, az akár a légzést is nehezítheti.

Ezt a pózt javasolnák a kozmetikusok is, mivel ilyenkor éri az arcot a legtöbb levegő, és mivel a párna nem gyűri meg az arcbőrt, ez a legkevésbé ráncosító pozíció. Ugyanakkor az horkolásra, alvási apnoéra ebben a testhelyzetben van a legtöbb esély - ilyenkor ugyanis hátraesik a nyelvünk. Ami még érdekes ezzel a pózzal kapcsolatban, hogy egy kutatás szerint a rossz alvók gyakrabban alszanak a hátukon, mint a jó alvók, így nem feltétlenül pihentető mindenki számára.

Ha az oldalunkon alszunk

Az egyik leggyakoribb alváspozíció, amelyben kiegyenesedve és összegömbölyödve is jól lehet pihenni. Különösen terhesség idején ajánlják az orvosok, mert jó hatással van a szív keringésére, és ezáltal az anyára és a magzatra is. Azoknak is előnyös lehet, akik nem várandósak, mert csökkentheti a reflux tüneteit. Ugyanakkor ebben a testhelyzetben nyomás nehezedik a gyomorra és a tüdőre, és a karunk is könnyen elzsibbadhat. Ha egy kézzel a fejünk alatt alszunk el, akkor a vállra is nagy súly nehezedik, emiatt megfájdulhat a nyakunk és a vállunk is.

Ha a hasunkon alszunk

Ez a testhelyzet is enyhítheti a horkolást és az alvási apnoét, de az előnyei itt nagyjából véget is értek. Ebben a pózban a gerincünk úgy áll, hogy attól könnyen megfájdulhat a hátunk alsó része, és mivel a fejünk is az egyik vagy másik oldalra fordul, a nyaknak sem tesz jót. Ha a csípőnk, illetve az alhasunk alá párnát teszünk, azzal tehermentesíthetjük az alsó gerincszakaszt, amennyiben ez a kedvenc testhelyzetünk alváshoz.

Forrás: greatist.com