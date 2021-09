Hogyan enyhíthetjük a menstruációs fájdalmakat?

Az alhasi görcs a havi vérzés természetes velejárója. Azért érezzük ezt a kellemetlenséget, mert a méh simaizomzata összehúzódik a tisztulási folyamat segítése érdekében. Egyeseknél azonban ezek az összehúzódások jóval intenzívebbek - ezt a prosztaglandin-szint befolyásolja.

Egy biztos, amenstruációsok nő életét megnehezíti, nem véletlen tehát, hogy sokan "havibajként" vagy "nehéz napokként" hivatkoznak a ciklus ezen időszakára. Ám szerencsére vannak olyan, könnyen bevethető praktikák, amelyekkel enyhíthetjük a menstruációs fájdalmakat. Nézzük, melyek ezek a módszerek.

Egy lány általában 11 és 14 éves kora között kezd el menstruálni, majd innentől nagyjából 50 éves korig jelentkezik a havi vérzés. Ez idő alatt azonban számtalan változást tapasztalhatnak a nők a vérzésükkel kapcsolatban. Mutatjuk, mi normális, és mi nem.

A meleg és a mozgás is segíthet

A meleg hatására elernyednek a görcsbe rándult izmok. Ezért egy forró zuhany vagy fürdő különösen jól tud esni azokon a bizonyos nehéz napokon. De az is jó hatású lehet, ha egy meleg vizes palackot teszünk a fájó területre.

Sokaknak még az ágyból is alig van kedvük kikelni, amikor görcsöl a hasuk. Azonban még ekkor is ajánlott beiktatni a napjainkba egy kis mozgást, az ugyanis csökkentheti a feszültséget, javíthatja a havibaj idején igencsak változékony hangulatunkat, és még a fájdalmat is mérsékelheti. Persze nem megerőltető mozgásformákra kell gondolni, válasszuk inkább a jógát, a sétát vagy a könnyed kocogást.

Jó hatású lehet, ha egy meleg vizes palackot teszünk a fájó területre. Fotó: Getty Images

Ásványi anyagokkal és vitaminokkal a fájdalom ellen

Egyes tanulmányok szerint az erős görcsök és a premenstruációs szindróma (PMS) jelentkezése jelentősen összefügg a szervezet magnéziumszintjével. A magnéziumhiány erősítheti és gyakoribbá teheti az izomgörcsöket, ezért érdemes odafigyelni a magnézium-bevitelre. Emellett a C- és az E-vitamin jótékony hatását is bizonyították már a menstruációs görcsök enyhítésével kapcsolatban.

Az étkezésre és a folyadékbevitelre is ajánlott odafigyelni

Az, hogy mennyire nehezek ezek a napok, a táplálkozási szokásainktól is függhet. Ajánlott előnyben részesíteni a gyümölcsöket, a zöldséget és teljes kiőrlésű pékárut. A havi vérzés idejére pedig lehetőleg mondjunk le a puffasztó (például bab, borsó, kukorica, lencse) és a nehezen emészthető (például zsíros ételek, vörös húsok) élelmiszerekről. Ezeken felül ne feledkezzünk meg a megfelelő folyadékbevitelről sem. A napi 2-2,5 liter víz elfogyasztása amenzeszalatt is elengedhetetlen.

Jó szolgálatot tehetnek a gyógynövények is

A menstruációs görcsök enyhítésére egy egész sor gyógynövény használható. A levendula-, a majoránna-, az eukaliptusz- és a zsályaolaj külsőleg - borogatásként vagy masszázshoz - jó választás. A libapimpó, a cickafark és a kamilla pedig teaként fogyasztva enyhítheti hatékonyan a fájdalmainkat.

Ha semmi sem segít

Amennyiben már mindent bevetettünk, mégsem jött el a várva várt megkönnyebbülés, ideje segítségül hívni a görcsoldókat és a fájdalomcsillapítókat. A leginkább az acetilszalicilsav-, a paracetamol- és az ibuprofen-tartalmú gyógyszerek ajánlhatók ilyenkor.

A gyakori és tartósfájdalomazonban komolyan akadályozhat minket mindennapi feladataink elvégzésében, és hosszú távon az életminőségünket is jelentősen ronthatja. Ilyenkor ajánlott felkeresni nőgyógyászunkat, őszintén elmondani neki panaszainkat és kezdeményezni egy alapos kivizsgálást. A tapasztalatok azt mutatják, hogy egyes nőknél a hormonális fogamzásgátlók alkalmazása mérsékli a havi vérzés során jelentkező panaszokat. Ám bizonyos esetekben komoly egészségügyi probléma - például ciszta vagyendometriózis- is állhat a szenvedés hátterében. Jobb, ha mielőbb utána járunk a pontos oknak.