Hát- vagy vesefájdalom? Ez a különbség

Bár afájdalomhelye gyakran megegyezik, vannak olyan különbségek, amelyek alapján könnyebb eldönteni, hogy a hát vagy a vese problémája okozza-e a kellemetlen panaszokat. Ezeket Dr. Rákász István, az Urológiai Központ szakorvosa ismerteti.

Így jelentkezik a vesefájdalom

Ahhoz, hogy a vesefájdalom elkülöníthető legyen a hát- vagy derékfájdalomtól, a fájdalom helyét, típusát, erősségét és a kísérő tüneteit is figyelembe kell venni. "Mivel a vese egyik legfontosabb feladata a méregtelenítés, vagyis hogy kiszűrje a salakanyagokat, ezért viszonylag erősen ki van téve fertőzéseknek, sérüléseknek. A kalcium, az oxalát és a foszfor különösen hajlamos felhalmozódni a vesében, ami fájdalmas elzáródáshoz vezethet. A fájdalom ilyenkor a bordák alatt jelentkezik, a gerinc egyik vagy mindkét oldalán. A fájdalom kisugározhat más testrészekbe, például a hasba, az ágyékba és a combba is - ismerteti a szakember.

Vesekő és egyéb veseprobléma is okozhat komoly panaszokat. Fotó: 123rf

A kisebb kövek gyakran észrevétlenül kiürülnek a vizelettel, a nagyobbak viszont éles, intenzív fájdalmat okoznak, amely csak fokozódik, ha a kő a veséből a húgyvezetékbe kerül. Ha a vese meg is fertőződik, akkor stabil, egyenletes fájdalom érzékelhető. A vesekő hatására olyan kísérő tünetek is jelentkezhetnek, mint véres vagy zavaros vizelet, fájdalmas vizelés, állandó vizelési inger, hányinger, hányás, szorulás vagy hasmenés, valamint láz, hidegrázás. Ha pedig légzési nehézség, zavarodottság, szabálytalan szívverés, izomgörcsök, illetve láb-, boka- vagy csuklóduzzanat is megjelenik, akkor súlyos, azonnali ellátást igénylő esetről van szó. A tünetek mögött viszont nemcsak vesekő, hanem más veseprobléma is meghúzódhat. A pontos diagnózist csak szakorvos tudja felállítani.

Így jelentkezik a hátfájdalom

A hátfájdalom gyakori jelenség, nemzetközi adatok szerint ugyanis a felnőttek 80 százaléka tapasztalja élete során. A fájdalom eredhet többek között az izmokból, a csontokból és az idegekből is, ezért a tünetek is meglehetősen változatosak lehetnek. A hát bármely pontján jelentkezhet, bár leggyakrabban a derék az érintett testrész - mondja a szakorvos.

A hátfájdalom kísérő tünetei lehetnek az alábbiak: érzéskiesés

zsibbadás

kényszertartások

járási nehézség

izomgyengeség

vizelési nehézségek

Ha az izmok problémája okozza a fájdalmat, az jellemzően egyenletes fájdalomérzéssel jár, amely jellemzően mozgás hatására fokozódik. Az idegi eredetű panasz égő sajgást okozhat, amely más testrészeket is érinthet. Ülőideg-gyulladás esetén például zsibbadást, fájdalmat érzékelhetünk a derekunkban, lábunkban. Tüsszentéskor, köhögéskor nyilallás is jelentkezhet. Csont-eredetű fájdalmakat pedig egy törés vagy egy gerincdeformitás is okozhat.

Mikor forduljunk orvoshoz?

Minden olyan esetben érdemes orvoshoz fordulni, ha a hát- vagy derékfájdalom tartósan fennáll, esetleg rosszabbodik. Ha a recept nélküli fájdalomcsillapítók nem segítenek a panaszok enyhítésében, illetve egyértelműen sérülés okozza a tüneteket, szintén ajánlott felkeresni egy szakorvost. Továbbá az olyan akut tünetek esetén is fontos a diagnózis, mint alázvagy a hirtelen jelentkező vizelési problémák.

A fentieken kívül a megmagyarázhatatlan fogyást, valamint az állandó rossz közérzetet és a fáradtságot is érdemes kivizsgáltatni. Ha pedig valaki nem biztos benne, hogy urológust, ortopéd orvost vagy reumatológust kell-e keresnie a fájdalmai miatt, induljon el bármelyik irányba, és biztos lehet benne, hogy a szakorvos vagy diagnosztizálni fogja, vagy tovább küldi ahhoz a szakorvoshoz, aki kompetens az adott betegség kezelésében - hangsúlyozza a szakértő.