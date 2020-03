A vesetáji fájdalom okai

A veséknek alapvető szerepe van a só- és vízháztartás szabályozásában, valamint azanyagcsereközben keletkezett vízoldékony végtermékek eltávolításában. Emellett a kalcium-anyagcserét szabályozó anyagok, valamint a vörösvértest termelését beindító anyagok előállításában is szerepet kapnak. A hasüreg hátsó részén helyezkednek el, ezért ha fájdalmat tapasztalunk ezen a területen, könnyen lehet, hogy ez a szerv a ludas. Melyek azok a betegségek, melyek vesetájéki fájdalmat okoznak?

Nehéz beazonosítani a fájdalmat

Mivel a vesék elhelyezkedését nem mindenki tudja könnyen beazonosítani, ezért a vesekörnyékifájdalommás szervekből is származhat. A vese az epehólyaggal egy magasságban, a hasüreg hátsó falán, a gerinc két oldalán helyezkedik el. Azonban ezen a környéken a hasnyálmirigy is okozhat kisugárzó fájdalmat, valamint hát -vagy derékfájás, mellhártyagyulladás is okozhatja a panaszt.

Az sem mindegy, hogy a vesefájdalom egy- vagy kétoldali, valamint a fájdalom erőssége is fontos szempont, hiszen az egészen enyhe fájdalomtól az elviselhetetlen görcsös fájdalomig terjedhet. Mivel azonban nehezen beazonosítható a fájdalom valódi oka, ezért ha ilyen problémát észlelünk, forduljunk vele orvoshoz!

A vesekörnyéki fájdalmat gyulladás is okozhatja

A fájdalom oka: vesekő

Vesekövesség gyakran okoz kínzó, görcsös fájdalmat, de ez már csak abban a stádiumban észlelhető, amikor a vesekő becsúszott a vesevezetékbe, és az akadály okozza a problémát. Okozója lehet a kevés folyadékfogyasztás, ilyenkor ugyanis a vizelet koncentráltabb lesz, ami növeli a vesekő kialakulásának esélyét. De húgyúti pangás, krónikus húgyútifertőzésés a mozgásszegény életmód is okozhat vesekövet.

Ha a fájdalmat vesegyulladás okozza

A vesegyulladást általában hólyaghurut vagy húgyúti fertőzés előzi meg. Amennyiben ezzel nem fordulunk orvoshoz, könnyen kialakulhat vesemedence-gyulladás is. A fájdalmat gyakran kísérik duzzanatok, véres vizelet, azonban ezek a tünetek már a betegség előrehaladott stádiumára jellemzőek. Ezt az állapotot mindenképp el kell kerülni, ugyanis a krónikus vesegyulladás maradandó vesekárosodást is okozhat.

Veseelégtelenség: ezek a tünetek Veseelégtelenségről akkor beszélünk, ha a vesék nem tudják megfelelően ellátni a feladataikat. Milyen tünetek utalnak a problémára?

Hólyagfájdalom is állhat a háttérben

Ilyenkor a hólyagról hiányzik vagy csak részben van jelen a nyákbevonat, így az állandó kémiai irritáció gyulladáshoz, azáltal pedig fájdalomhoz vezet. Emellett kiemelt tünet még a gyakori vizelés is.

Mivel a vesék egyedül illetve károsodott állapotban is igen jól funkcionálnak, ezért az őket érintő betegségeket meglehetősen nehéz felismerni. A vesekörnyéki fájdalom már egy előrehaladottabb problémára utal. Összességében fontos tehát, hogy ha vesetájéki fájdalmat észlelünk, forduljunk vele minél előbb orvoshoz, hiszen a későn diagnosztizált vesebetegségek súlyos szövődményeket okozhatnak.