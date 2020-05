A legjobb fájdalomcsillapító növények

Az alábbi növények közül bártan válogathatunk, ha nem szeretnénk rögtön gyógyszerek után nyúlni.

Babérlevél

A babérlevelet inkább olyan ételek fűszereként ismerjük, mint a bableves vagy a krumplifőzelék. Egy tanulmány szerint azonban az emésztőrendszeri- és az izomfájdalmak enyhítésére is alkalmas. A leveléből tea is főzhető, illetve az olaja vivőolajjal keverve külsőleg is használható izom- vagy ízületifájdalomkezelésére.

A kamilla helyi gyulladáscsökkentőként is alkalmazható. Fotó: 123rf

Kamilla

A kamilla leginkább gyulladáscsökkentő hatásáról ismert. Olyan anyagok találhatók benne, amelyek képesek behatolni a bőr mélyebb rétegeibe, ezért helyi gyulladáscsökkentőként is alkalmazható. Saját kertünkben is termeszthetjük: napos részre érdemes ültetni, sokat öntözni azonban nem kell. Borogatásként vagy teaként érdemes használni, de a virága ehető is, például salátákba keverve.

Édeskömény

A fűszereket az ízük mellett a szervezetünkre gyakorolt pozitív hatásaik miatt is javasolt fogyasztani. Ebben a cikkünkben például hat olyan fűszerről olvashat, amelynek gyógyhatását tudományos kutatások is igazolták.

Az édeskömény igazi szupernövény: 16 fajta érzéstelenítő és 27 görcsoldó összetevő van benne. Főleg emésztőrendszeri fájdalmak esetén érdemes bevetni. Egy tanulmány szerint az édeskömény magjának kivonata majdnem olyan hatásos fájdalomcsillapító, mint az aszpirin, főleg menstruációs fájdalmak esetén. A várandósoknak, illetve szoptatós anyáknak viszont csak mértékkel ajánlott fogyasztani, mert befolyásolhatja az ösztrogéntermelődést.

Kerti székfű

A kerti székfű különösen a fejfájás, illetve migrén enyhítésében hatékony, ami gyulladáscsökkentő hatásának köszönhető. Egy tanulmány szerint a növény leveleinek napi szintű fogyasztása segíthet megelőzni a migrén kialakulását. Ha fűszerként használjuk, mindig a főzés végén keverjük az ételbe, mert a tartós hőhatás miatt lebomolhatnak a benne található gyulladáscsökkentő anyagok.

Gyömbér

Kutatások szerint a gyömbér bizonyos esetekben hatékonyabban csillapítja a fájdalmat, mint a szteroidmentes fájdalomcsillapítók. Tele van gyulladáscsökkentő anyagokkal, erősíti az immunrendszert, és a felső légutak fájdalmára, gyulladásaira is enyhítő hatással lehet.

Bazsalikom

A bazsalikom egy kedvelt gyógynövény, amelyet többek között fájdalomcsillapításra ajánlanak. Adaptogén hatású, sok benne az erős antioxidáns, illetve a gyulladáscsökkentő hatóanyag. Napos részre ültetve a kertben, de az ablakpárkányon, cserépben is megterem. Teaként is fogyasztható, de készülhet belőle tinktúra is.

Levendula

A levendula illata több tanulmány szerint is fájdalomcsillapító hatású, ezért az egyik legjobb aromaterápiás gyógynövény. Fűszerként is használható, de csak mértékkel, mert nem csak az illata, hanem az íze is intenzív.

Forrás: care2.com