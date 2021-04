A bokafájdalom lehetséges okai

A boka egy három csont találkozásánál lévő ízület, amely két fő irányba tudja mozgatni a lábfejet: a testhez közelítve és távolítva. Roppant teherbíró ízületről van szó, amely a testsúlyt viseli állás és járás közben. Éppen ezért érinti olyan erősen a hétköznapi tevékenységeket is, hafájdalomjelentkezik benne - egyben ezért kell mihamarabb felismerni és kezelni a fájdalom forrását.

Mi a különbség rándulás ésficamközött? Részletek itt.

A bokafájdalmat okozhatja például sérülés: sokan sport közben szenvednek bokarándulást. Ezen kívül a fájdalom mögött állhatnak olyan betegségek, állapotok is, mint a rheumatoid arthritis és a köszvény. "Amennyiben sérülés,rándulástörtént az egyik vagy mindkét bokában, úgy ez komoly fájdalommal jár nemcsak terheléskor, hanem a vizsgálatkor is. Ilyenkor elsődleges célunk, hogy kiderítsük, nincs-e csonttörés, amihez röntgenre is szükség lehet.

Számos oka lehet a bokafájdalomnak. Fotó: 123rf

Tudni kell, hogy akinek már volt bokasérülése, később nagyobb esélye lesz egy következőre a meggyengült izomzat miatt. Ugyanilyen hajlamosító tényező a csontritkulás" - mutatott rá dr. Páll Zoltán, a Budai Fájdalomközpont sebésze, traumatológus, sportorvos. Hozzátette, hogy amennyiben rándulásról, húzódásról van szó, úgy elsődlegesen pihentetni, jegelni kell a bokát, komolyabb sérülésnél pedig rögzítőkötés is ajánlott. A felépülés után a legfontosabb teendő a rendszeres gyógytorna, hogy megelőzhetőek legyenek a további problémák.

Honnan ered a gyulladás?

A tendinitis egy íngyulladás, amely három ínt is érinthet a bokában. Ezek közül gyakran az Achilles-ín gyullad be. A probléma hátterében valamilyen trauma áll, amely eredhet sportsérülésből, túlterhelésből és olyan betegségekből is, mint a rheumatoid arthitis, a reaktív arthritis, a köszvényes arthritis vagy a Bechterew-kór. A tendinitis minden formája ugyanolyan tüneteket okoz, vagyis fájdalmat, duzzanatot, kipirosodást és a boka területén jelentkező gyengeséget. Míg azonban az akut sérülések tünetei gyorsan jelennek meg, addig a rendszerbetegségek okozta panaszok lassabban bontakoznak ki.

"Az általános kezelések, mint a pihentetés, jegelés minden esetben jót tehetnek, de a fájdalom- és gyulladáscsillapítás további lehetőségeiről már a szakorvosnak kell döntenie" - szögezte le a szakember. Kifejtette, hogy egyes esetekben gyorsan ható módszerként bevethető a helyi gyulladáscsökkentő injekció, amely megkönnyebbülést jelenthet a páciensnek. A sérülést követő 48 órában beadott lágyrész-hialuroninjekció pedig segíti a szalagok hegmentes gyógyulását, ezzel a teljes terhelhetőség, erősség és rugalmasság visszaállítását. Az esetleges törés és más betegségek kizárásán túl ezért is fontos minél hamarabb szakorvost felkeresni.

Gyógyulási esélyek

A bokaproblémák prognózisa természetesen mindig a kiváltó októl függ. A legtöbb esetben néhány hét alatt rendeződik a helyzet, de bizonyos esetekben az ínszalag károsodása a szalag lazaságához vezet, ami krónikus fájdalmat is okozhat. Ha pedig valamilyen betegség áll a háttérben, a kilátások annak kezelésétől függenek. Az egyik legfontosabb tennivaló azonban minden esetben a megelőzés, amely funkcionális gyógytornára és a sporttevékenység szakszerű végzésére épülhet. Mindezzel kapcsolatban érdemes orvos, edző vagy humánkineziológus tanácsait megfogadni.