„A vér ömleni, kisfiam meg ordítani kezdett”

Óriásit esett a bölcsődéből hazafelé menet egy 2 éves kisfiú, és fejét a járdaszegélynek ütötte. „A vér rögtön ömleni, kisfiam meg ordítani kezdett, én pedig bevallom, pánikba estem” – emlékezett vissza a januári esetre az édesanya egy levélben, amelyet az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán is megosztottak.

Nemcsak a gyereket, az anyát is nyugtatták

A nő elmondása szerint egy ilyen baleset után minden perc egy örökkévalóságnak érződik, mégis szinte egy szempillantás alatt megérkeztek a helyszínre a mentők. A bajtársak azonnal megvizsgálták és ellátták a kicsit, ám közben arra is figyeltek, hogy ne csak a gyereket, hanem az anyát is megnyugtassák. A kisfiú esetében ez hamar sikerült is, hamarabb sikerült, ugyanis pár perc után már mosolygott.

A mentők a rohamkocsi minden eszközét megmutatták a kis sérültnek, valamint egy felfújt gumikesztyűt is adtak neki, amelyre filccel arcot rajzoltak. „Azt mondták, hogy ez egy bátorságlufi, ami majd vigyáz rá a kórházban is. Semmi nyoma nem maradt a korábbi ijedtségnek és zokogásnak, így lassan én is megnyugodtam” – fogalmazott az anya.

Köszönöm, hogy siettek hozzánk. Köszönöm a nyugtató szavakat. De mindenekelőtt köszönöm azt a végtelen kedvességet, amivel a kis sebesülthöz fordultak. Azóta is azt hallgatom tőle, hogy mikor utazunk megint a nínóssal. Én ezt azért, minden jó élmény ellenére kihagynám” – zárta sorait a hálás nő.