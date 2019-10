Megoldás a lógó szemhéj ellen

A szemhéj lelógó, megereszkedett bőre nemcsak fáradtabbnak, de idősebbnek is mutatja az arcot. Sutka Beáta, az Oxygen Medical szakembere szerint szemhéjplasztika nélkül is lehet javítani ezen a problémán.

Miért ereszkedik meg a szemhéj bőre?

a bőr elveszti tartását és rugalmasságát, csökken a kollagén termelődés. Ugyanakkor mindkét nem képviselői közt akadnak, akik keleties, takart szemhéjjal rendelkeznek, gondoljunk csak Renée Zellwegerre. A duzzadt szemhéj azonban átmeneti jelenség is lehet, ami a túl kevés folyadék- vagy túlzott só-fogyasztás, illetve a Az esetek nagy részében nem születünk megereszkedett, lógó szemhéjjal, a jelenség mindössze annak "köszönhető", hogy idővel, csökken a kollagén termelődés. Ugyanakkor mindkét nem képviselői közt akadnak, akik keleties, takart szemhéjjal rendelkeznek, gondoljunk csak Renée Zellwegerre. A duzzadt szemhéj azonban átmeneti jelenség is lehet, ami a túl kevés folyadék- vagy túlzott só-fogyasztás, illetve a kialvatlanság miatt alakul ki.

Ilyen tünetet okozhat még például a pajzsmirigy működésének zavara is. Bizonyos idegrendszert érintő betegségek miatt is csökkenhet a szemhéj izmainak tartása, így a szem álmosnak, az arc nyúzottnak tűnhet. A lógó, petyhüdt szemhéj azonban - a puffadással ellentétben - tartós szépséghiba, ami még a sminkelést is nehézkessé teszi, hiszen a szemet nagyobbnak mutató színeket, vonalakat elfedi a megereszkedett bőr.

Nem csak a szemhéjplasztika segíthet a problémán

1. Tojásfehérje

A megtisztított, sminkmentes szemhéjra fektessünk egy tojásfehérjébe mártott vattát (amelynek nem szabad csöpögnie), és várjuk meg, amíg teljesen megszárad.

2. Kamillatea

kamillatea gyulladáscsökkentő faktorokat tartalmaz (igaz, az érzékenyeknél szárító hatást is kifejt), így a szemet is nyugtatja, frissíti. A hatékonyság érdekében a rövid ideig beáztatott filtert tegyük rövid ideig a hűtőbe és igazán hidegen fektessük a szemhéjra 20 percig.

3. Aloe vera

Természetes hatóanyagokkal is revitalizálhatjuk a szemet. Mindössze 4 teáskanál joghurtot, ugyanennyi aloe vera gélt, 2 teáskanál zablisztet és 5 szelet hámozott, reszelt uborkát kell összekeverni és a pakolást 20 percig a szemhéjon hagyni, majd hideg vízzel lemosni. Ha nem szeretnénk pepecselni, az uborkaszelet önmagában is remekül hidratál.

4. Hideg hatás

Egy jégkocka vagy egy hűtőben tartott evőkanál sokkoló hidegsége rövid távon összehúzza a bőrt és frissíti a fáradt szemet. Alkalmi megoldásként remekül beválhat.

5. Tartós megoldás

A jelentősen megereszkedett, túl sok bőrrel fedett szemhéj látványos megoldása lehet a szemhéjplasztika, amely során eltávolítják a bőrfelesleget. Nem minden esetben van azonban szükség ilyen komoly, vágással járó beavatkozásra és sokan szeretnék is elkerülni a túl mesterkélt hatásokat - ismerteti Sutka Beáta, az Oxygen Medical Ultherapy specialistája.

A speciális, mélyreható ultrahangos kezelés jelenleg ez az egyetlen valóban hosszú távú megoldást ígérő esztétikai kezelés, amivel látványosan emelhető a szemöldök és a szemhéj. Az eljárás igazi "lunch time" beavatkozás, amely után nyugodtan folytatható a napi tevékenység. A kezelést követően azonnal érzékelhető a szemhéj tömörsége, "emelkedése", a végleges eredmény azonban a kollagén rekonstrukció miatt 2-3 hónap alatt alakul ki.