Jelek, hogy testünk túl gyorsan öregszik

Vannak, akik akár háromszor gyorsabban öregszenek, mint mások. A biológiai életkor nagy hatással van a kinézetre is - ezért is van az, hogy egyesek fiatalabbnak vagy öregebbnek látszanak a koruknál.

Mutatjuk, milyen fizikai tünetek utalnak arra, hogy szervezetünk gyorsabban öregszik, mint kellene.

Korai ráncosodás

A jelek közé tartozik az állandóan száraz, néha hámló bőr, valamint a pigmentfoltok és a ráncok megjelenése, amiket az hormonháztartás zavarai is okozhatnak. A A bőr öregedésének jelei általában 25 éves kor után jelentkeznek, de bizonyos káros tényezők hatására hamarabb is megjelenhetnek, és idővel egyre látványosabbá válhatnak. A kortársakhoz képest látványosan gyorsabb ráncosodás a korai öregedés tünete lehet., valamint a pigmentfoltok és a ráncok megjelenése, amiket az hormonháztartás zavarai is okozhatnak. A bőr megújulási folyamatait emellett a kiegyensúlyozatlan táplálkozás, a fényvédelem mellőzése és a sok stressz is akadályozhatja.

A korai ráncosodás és a táskás szem is árulkodó jel. Fotó: iStock

Táskás szemek

a belső szervek nem megfelelő működésére, illetve a test felgyorsult öregedésére utalhat. Fontos azonban tudni, hogy egyes esetekben a beesett, sötét, táskás szemkörnyék az arc anatómiájának eredménye is lehet. A szemeink körül található bőr vékony és érzékeny, ezért itt hagynak nyomot leghamarabb a különféle belső és külső hatások - például a fáradtság, a stressz, az alváshiány vagy az UV-sugárzás . A szem körüli bőr megereszkedése során kialakuló táskák látványosan öregítenek. Ez az idősödés során elkerülhetetlen, de ha a 40-es éveink előtt jelennek meg, az. Fontos azonban tudni, hogy egyes esetekben a beesett, sötét, táskás szemkörnyék az arc anatómiájának eredménye is lehet.

Rendszertelen menzesz

Lassabban öregszünk, ha ezekről lemondunk!

A korai menopauza tünetei közé tartozhat az álmatlanság, a láz, a hidegrázás és a gyakori hangulatingadozás. A rendszertelen menzesz korai menopauza tünete is lehet. A klimax általában 46-54 éves kor környékén jelentkezik, ám ha már 40 éves kor előtt szembesülünk vele, akkor a belső szervek idő előtti öregedésének jele is lehet.

Izomtömeg csökkenése

Ha nem mozgunk rendszeresen és emiatt nem vagyunk formában, akkor előfordulhat, hogy nehezünkre esik a lépcsőzés, a séta, illetve az egyéb hétköznapi aktivitások is. Ez azonban arra is utalhat, hogy jelentős különbség van a dátum szerinti és a biológiai életkorunk között. Természetes, hogy 40 éves kor után csökkenni kezd az izomtömeg, ezt a folyamatot azonban rendszeres edzésekkel lassítani, passzív életmóddal pedig gyorsítani is lehet.

Korai kopaszodás

napi 50-125 hajszál kihullása számít normálisnak. Ám ha ennél több Árulkodó jel lehet a látványos hajvesztés is. Egy egészséges felnőttnél. Ám ha ennél több haj marad a fésűnkben, és a fejtetőn is látványosan kopaszodni kezdünk, az a korai öregedés jele is lehet. A legtöbb esetben hormonális okok állnak a háttérben.

Alvásproblémák