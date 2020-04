A gyors öregedés lehetséges okai

A gyors öregedés hátterében általában valamilyen életmódbeli tényező áll.

UV sugárzás és helytelen arcápolás

Az UV sugárzásnál kevés dolog öregíti jobban a bőrt. Bár némi napfényre szüksége van a szervezetünknek a D-vitamin termeléshez, a túlzásba vitt napozástól azonban hamarabb megjelennek a ráncaink, és mélyebbek is lesznek. Az ajánlások szerint éppen ezért az arcunkat egész évben érdemes fényvédővel kenni, a nyári hónapokban pedig az egész testünket, lehetőleg minimum 30 faktorossal.

A rossz arcápolási rutin is korai ráncosodást okoz. Fotó: 123rf

Az is öregíthet, ha nem megfelelő az arcápolási rutinunk. Amellett, hogy nem szabad megfeledkezni a reggeli és esti alapos arctisztításról, fontos, hogy a bőrtípusunknak megfelelő kozmetikumokat használjunk. Rendszeresen, de kíméletesen hámlasszunk, és ne nyúzzunk, dörzsöljük a bőrünket! Az arcunkra mindig használjunk külön törölközőt, és dörzsölés helyett inkább nyomogató mozdulatokkal szárítsuk!

Alvási póz és mimika

Nem árt tisztában lenni azzal is, hogy a monitorokból, illetve a mobiltelefonok kijelzőjéből áradó kék fény is öregíti a bőrt. Ez ellen már kaphatók olyan termékek, amelyeken speciális fényvédőréteg is található. Emellett a monitor hosszan tartó nézése miatt könnyen elfárad a szemünk, és akaratlanul is hunyorogni kezdünk. Ez pedig növelheti a ráncok mennyiségét és mélységét a szem környékén. Ha szerene kigyógyulni "telefonfüggőségéből", olvassa el tippjeinket!

Az alvási pozíció is számít. Gondoljunk csak bele, hogy az életünk hány százalékát töltjük alvással. Az arcbőr számára a háton alvás a leginkább kíméletes, mivel ilyenkor nem gyűrődik. Fontos továbbá, hogy hetente cseréljünk huzatot a párnánkon, ami lehetőleg minél selymesebb, puhább anyagból készüljön. A durva huzat ugyanis nyomot hagy a bőrön.

A mimikánkra is érdemes figyelni, különösen a homlokráncolásra. Ez a szokás okozza a homlokon, illetve a szemek között kialakuló mély ráncokat, amelyek 30-40 éves kor körül - mikor a bőr egyébként is veszíteni kezd rugalmasságából - már igencsak látványosak tudnak lenni, és jóval öregebbnek mutatják az arcunkat.

Táplálkozás és mozgás

Számít a táplálkozás is. Minél kevesebb zöldséget és gyümölcsöt, illetve minél több feldolgozott élelmiszert és finomított szénhidrátot fogyaszt valaki, annál hamarabb fog öregedeni a bőre.

Általánosságban elmondható az is, hogy gyakrabban látszanak idősebbnek a koruknál azok, akik nem mozognak rendszeresen. Ennek oka, hogy keringésük kevésbé élénk, ez pedig a bőrre is hatással van.

Függőségek

A dohányzás és az alkoholfogyasztás is olyan szokások, amelyek nem csak egészségtelenek, de látványosan öregítenek is. Elszínezhetik a bőrt és a fogakat, valamint korai ráncosodást, bőrmegereszkedést okozhatnak.

Forrás: care2.com