Ezt jelentik a barázdák a körmödön

Miközben a laikus a körmünkre nézve legfeljebb annyit tud nagy magabiztossággal megállapítani, hogy meg kellene tisztítani, vagy épp vágni kellene, a szakemberek több mint 30 különböző jelet azonosítottak már a körmön, amik kivétel nélkül mind az egészségügyi állapotunkra utalnak.

Rossz táplálkozás, stressz, veseproblémák: tűnjön bármilyen hihetetlennek is, egy szakember ezeket már az első ránézésre is meg tudja állapítani – a körmünkről. Így például, ha valakinél elvékonyodik és töredezik a körmöm, ott általános tápanyaghiányra kell gyanakodni, de vitaminhiányt jelez az is, ha a körömre növő bőr repedezik be és válik szét. Ilyenkor C-vitaminban és folsavban gazdag ételeket érdemes fogyasztani.

A körmeink többet mondanak rólunk, mint hinnénk! (Fotó: Gettyimages)

Egy bizonyos életkor után egyre általánosabbak a körmökön megjelenő különféle barázdák. Ezekre nemcsak azért érdemes odafigyelni, mert esztétikailag is gondot okozhatnak, hanem azért is, mert több különböző betegséget, vagy hiányállapotot jelezhetnek a szervezetben.

1. Ha a körmökön lévő barázdák hosszanti irányúak, akkor érdemes B-vitaminhiányra gyanakodni. Nagy ritkán utalhatnak vérszegénységre, esetleg ízületi gyulladásra is.

2. Ha a körmökön lévő barázdák vízszintes irányúak, annak érdemes mindenképpen kideríteni az okát. Ez a jelenség ugyanis utalhat a pajzsmirigy működési zavarára éppúgy, mint a cukor- vagy épp vesebetegségre.

