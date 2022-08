Meglepő dolgokról árulkodhat a körmünk

Melanóma is lehet

A körmön látható, barnás árnyalatú csík például meglepő módon melanóma is lehet. A betegség a körömágyból vagy a köröm alatti területből eredhet, hiszen ezek a területek szinte állandóan ki vannak téve a napfény káros hatásainak, a kéz fényvédelméről azonban gyakorta elfeledkezünk, ez pedig növelheti a betegség rizikóját. Ugyanakkor a sérülések is közrejátszhatnak benne.

A köröm környékén kialakuló melanóma szerencsére elég ritka . Általában a hüvelykujjon vagy a nagylábujj körmén figyelhető meg a hosszanti elszíneződés. Az idő előrehaladtával a sötét csík egyre szélesebb lesz, szabálytalan formájúvá is válhat, és el is fekélyesedhet, a köröm pedig elvékonyodhat, széttöredezhet vagy akár le is válhat.

Vastag, sárgás köröm? Ez bizony gomba! A körömgombának több fajtáját különböztetjük meg aszerint, hogy milyen tüneteket okoznak. Minden esetben fontos a mielőbbi kezelés. Kattintson!

Tápanyaghiány

A körmön keresztbe húzódó, vagyis a körömággyal párhuzamos fehér csíkok, az úgynevezett Muehrcke-vonalak protein-, illetve cinkhiányra utalhatnak. A köröm növekedéséhez ugyanis ezek a tápanyagok nélkülözhetetlenek, és a vonalak azt jelzik, hogy az adott növekedési szakaszban a szervezetünk nem tudta ezt biztosítani a körmünknek. Ritkább esetben ezek a vonalak súlyosabb betegségekre, például vese- vagy májbetegségre is utalhatnak. Ezek a vonalak tulajdonképpen a köröm alatt helyezkednek el, így a helyük állandó.

A köröm számos betegségről árulkodhat. Fotó: Getty IMages

Az öregedés velejárója

A körmön megjelenő függőleges (tehát a körömágytól a köröm csúcsáig húzódó) mélyebb vonalak, redők általában nem jelentenek komolyabb problémát, hanem az öregedés természetes velejárójának tekinthetőek. Amennyiben a bemélyedések a körömággyal párhuzamosak, akkor az általában valamilyen, a körmöt ért sérülésre, fertőzésre, súlyos betegségre, komoly alultápláltságra utalhatnak. Ezek a bemélyedések a köröm növekedésével egyre feljebb "tolódnak", és idővel egészséges köröm alakul ki helyettük.

Vérszegénységről is árulkodhat

A felfelé hajló, középen bemélyedő, eldeformálódott, kanálszerű köröm a leggyakrabban a vashiány, illetve az annak következtében kialakuló vérszegénység következménye . Ilyenkor a köröm a növekedés során annyira elvékonyodik, hogy elveszíti természetes alakját. Ritkább esetben ezt az elváltozást pajzsmirigyproblémák is okozhatják, ezért mindenképpen érdemes kivizsgáltatnunk magunkat.

Súlyos vese- és májprobléma

A körmök alsó, körömágyhoz közeli részén található félhold alakú fehér rész teljesen természetes, azonban ez is nőhet extrém méretűre, akár a köröm felületének háromnegyedét is beterítheti. Ez általában súlyos vese-, illetve májproblémákra utalhat.

Alacsonyabb véroxigénszint

Ha a köröm kerek, erőteljesen kiemelkedik az ujj vonalából, "bunkószerű", felfordított kanálra emlékeztető, az súlyos tüdőbetegségre utalhat. Ilyenkor a szervezetünkben alacsonyabb a vér oxigénszintje, mint a normális. A körömágy is felpuhulhat, emiatt a köröm nem illeszkedik olyan szorosan hozzá. Ennek a tünetnek a hátterében állhat tüdődaganat, szívbetegségek, a tüdőt érintő krónikus betegségek, gyulladások egyaránt. Ez az elváltozás viszonylag rövid időn belül kialakulhat, és ha észrevesszük, azonnal forduljunk orvoshoz.