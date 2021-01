Esti szokások, amelyek tönkretehetik a hajat

A haj vizesen a leggyengébb, így ha nem akarjuk, hogy károsodjon, szárazzá, töredezetté váljon, mindig alaposan szárítsuk meg lefekvés előtt - olvasható az első tanács a thehealthy.com cikkében. Érdemes figyelni arra is, hogy szárítás közben se vétsünk hibákat (a lehetséges ballépésekről korábbi cikkünkben részletesebben is írtunk).

A haj egészsége szempontjából fontos, mi történik vele éjszaka. Fotó: Getty Images

Ha lehet, bontsuk ki

Ugyancsak lényeges, hogy ne fogjuk össze szoros kontyba, lófarokba a hajunkat, mielőtt nyugovóra térnénk, mert töredezetté válhatnak a tincsek, sőt, hajhullást is tapasztalhatunk. Ha viszont nem tudunk megbarátkozni azzal, hogy alvás közben összevissza lóg a hajunk, vagy egyszerűen csak nem megoldható, hogy kibontott frizurával pihenjük, copf vagy konty helyett inkább lazán fonjuk be a hajunkat, ez kíméletesebb. A hajgumit is felejtsük el, vagy legalábbis olyan darabot válasszunk, amely anyagát tekintve gyengéd a frizuránkhoz, nem töri meg.

Lefekvés előtt arra is érdemes időt szánni, hogy jól átfésüljük a hajunkat, ennek a szokásnak köszönhetően ugyanis egészségesebbek lehetnek a tincsek. A fejbőr természetes olajokat termel, amelyeket a fésüléssel szétoszlathatunk a hajunkon, így stimuláljuk a fejbőrt és a hajhagymákat, elősegítve a haj gyorsabb növekedését. Nem beszélve arról, hogy a fésülködésnek nyugtató hatása van, következésképp ha lefekvés előtt végezzük, megkönnyítheti az elalvást.

Pamut helyett selyem

Hajunk védelme érdekében szakértők szerint hanyagolnunk kell a pamut párnahuzatot, mivel a dörzsölés által előidézett súrlódás komolyan károsíthatja a haj szerkezetét: tincseink töredezettek, szárazak lesznek, meggyengülnek. A selyem viszont jóval kíméletesebb a frizuránkhoz, hiszen kevesebb a súrlódás, így érdemes inkább ebből az anyagból készült párnahuzatokat választani. Végül, de nem utolsósorban pedig: amennyiben nappal hajspray-t használtunk, ne feküdjünk le anélkül, hogy "eltüntetnénk" azt a hajunkról. Vagy mossuk meg a hajunkat - figyelve arra, hogy utána alaposan meg is szárítsuk -, vagy használjunk kondicionálót, amelyet aztán fésüljünk ki a tincseinkből.