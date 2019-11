A csipkebogyóolaj bámulatos hatásai

Az elején le kell szögezni, hogy nincs olyan kozmetikum, akár természetes, akár mesterséges úton előállított, amely mindenki bőrén egyformán működik, hiszen mindenkinek egyedi adottságai vannak. Ugyanakkor több kutatás is bizonyítja, hogy a csipkebogyóolaj valóban jó hatással van a bőrre.

Remek hidratáló

Aki természetes ápolószert keres, amely segít megőrizni a bőre folyadéktartalmát, mindenképpen érdemes lehet megpróbálkoznia a csipkebogyóolajjal. Egészséges zsírsavakat tartalmaz, ezért hígítatlanul is használható, de olyan kozmetikumokat is érdemes kipróbálni, amelyeknek az összetevőlistáján szerepel.

A csipkebogyóolaj hidratálja a bőrt, és segíthet eltüntetni a ráncokat

Segít csökkenteni a ráncok láthatóságát

A csipkebogyóolajban sok a gyulladáscsökkentő hatású zsírsav, illetve az A-vitamin és a C-vitamin is. Ezek segíthetnek enyhíteni az öregedés olyan látható jeleit, mint a pigmentáció vagy a ráncok. Emellett hidratálnak, és antioxidánsokkal töltik fel az arcot.

Ragyogóbb lesz tőle a bőr

A csipkebogyóolajnak enyhe összehúzó hatása is van, ami segít csökkenteni a pórusok méretét, illetve ragyogóbbá teszi az arcot, így ha bőrünket fénytelennek, élettelennek látjuk, akkor is érdemes lehet kipróbálni. Néhány cseppet masszírozzunk az arcba lefekvés előtt, néhány nap múlva már látványos lehet a hatása.

Feszesít

A csipkebogyóolaj nemcsak abban segít, hogy egységesebb legyen a bőrképünk, hanem a bőr rugalmasságát, feszességét is segíthet megőrizni. Sőt még a hegek halványításának érdekében is érdemes bevetni, illetve a testen használva a striák halványításában is jó szolgálatot tehet.

Forrás: goodhousekeeping.com