Szupergyümölcs a szívbetegeknek

Szerző: HáziPatika Létrehozva: 2014. február 5. 09:47 Módosítva: 2019. szeptember 3. 13:48

A szőlő az egyik legnépszerűbb gyümölcs a világon - nagy részéből bor készül, de frissen is mindenhol népszerű csemege. Az egészségünkre is jó hatással van, hiszen hozzájárul a daganatos betegségek és a szívbetegségek megelőzéséhez is.

h i r d e t é s

Az éhséget és a szomjat is csillapítja A szőlő magas víztartalmának köszönhetően jól csillapítja a szomjat és az éhséget is, ugyanakkor ahhoz képest, hogy mennyi értékes tápanyagot tartalmaz, a kalóriatartalma viszonylag alacsony. Egy átlagos adagnyi (vagyis egy csészényi - 150 g) szőlő nagyjából 32 szemet tartalmaz. Ebben az adagban 1 gramm fehérje, 0,24 gramm zsír, 1,4 gramm rost és 104 kalória található. A szőlő vitaminokban és ásványi anyagokban is gazdag, egy csészényi mennyiségben 16,3 mg C-vitamin, 288 mg kálium, 10,6 mg magnézium található, és ennyi szőlő a szükséges napi K-vitamin-mennyiség negyedét is fedezi. A szőlő hatásai az egészségünkre A szőlőben nagy mennyiségű antioxidáns található. Ezek a polifenolok hozzájárulhatnak bizonyos daganatos betegségek megelőzéséhez, illetve a már kialakult tumor növekedésének lassításához. A kutatások szerint a szőlőfogyasztással csökkenthetjük a nyelőcső-, szájüregi-, tüdő-, méh-, hasnyálmirigy-, prosztata- és vastagbélrák kialakulásának esélyét. A szőlő nemcsak finom, hanem egészséges is Védi az ereket A szőlőben található antioxidánsok, például a quercetin nevű polifenol természetes gyulladáscsökkentő, mely védi az ereket a meszesedéstől és az LDL-koleszterin káros hatásaitól. A gyümölcsnek vérnyomáscsökkentő tulajdonságai is vannak. A szőlő káliumtartalma is hozzájárul a szív egészségéhez: egy kutatás szerint azoknál, akik naponta nagyjából 4000 mg káliumot fogyasztottak, felére csökkent az ischémiás szívroham kialakulásának kockázata. Tanácsok Válasszunk érett, feszes húsú, élénk színű gyümölcsöt. A szemeknek a szárnál sem szabad elszíneződnie.

Mivel a szőlő az egyik olyan gyümölcs, melyben a legnagyobb mennyiségben raktározódhatnak el a vegyszerek, érdemes biominősítésű gyümölcsöt venni.

A megtisztított és lefagyasztott szőlőszemek kellemesen frissítő, egészséges nassolnivalók lehetnek!

A szőlőszemeket keverhetjük édes és sós salátákba egyaránt.

A szőlő sajttal és dióval egészséges és elegáns befejezése lehet egy vacsorának. Jót tesz az emésztésnek A szőlőben található rost és a magas víztartalom segítségével normalizálhatjuk az emésztésünket, ezért ez a gyümölcs híresen hatékony a székrekedés ellen - a székrekedés pedig hozzájárul például azaranyérkialakulásához. Allergia ellen? A szőlő gyulladáscsökkentő hatásait az allergiások is kihasználhatják. Bár eddig csak állatkísérletekkel sikerült bizonyítani, de a szőlőben található quercetin csökkentheti az allergiás tüneteket, így az orrfolyást, a szemproblémákat és a kiütéseket is. Kordában tartja az Alzheimer-kórt A szőlőben található másik összetevő, a rezveratrol szintén több kutatás tárgya volt a közelmúltban. Az eredmények szerint a fogyasztása hozzájárul azAlzheimer-kórkordában tartásához, a menopauza kellemetlen tüneteinek csökkentéséhez és a diabétesszel összefüggő neuropátia és retinopátia kialakulásának esélyét is csökkenti. Bélrendszerünk jelzi, ha gond van Zöld széklet: ijesztő, de kell-e félni tőle? Tippek székrekedés ellen A kurkuma: csodaszer a fűszerpolcon?

Mikor vigyázzunk a szőlővel? Érdemes óvatosan fogyasztani a szőlőt abban az esetben, ha valaki béta-blokkolót szed (ez ugyanis emelheti a vérben lévő kálium szintjét, így felborulhat a szervezet ásványianyag-egyensúlya), illetve, ha valakinek ismert vesebetegsége van. Szintén mértékkel fogyasszák a szőlőt a diabéteszesek, annak magas cukortartalma miatt.