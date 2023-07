Olcsón adja a dinnyét egy áruházlánc, tüntetnének a termelők

Alig kezdődött el a hazai dinnyeszezon, máris letörné az árakat az egyik külföldi tulajdonú üzletlánc – olvasható a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Magyar Dinnyetermelők Egyesülete, illetve a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács közös állásfoglalásában. Mint írják, a PENNY már ezen a héten olyan alacsony áron kínálná a magyar dinnyét, amely a termelési költségeket sem fedezi. A három szervezet szerint elfogadhatatlan a diszkontlánc lépése, jelenleg ugyanis indokolatlan a 229 forintos fogyasztói ár. Éppen ezért arra kérik a hazai üzletláncokat, hogy tisztességes magatartást tanúsítva a valós piaci helyzethez igazítsák a görögdinnye árazását.

Kiváló minőségűnek ígérkezik az idei dinnyetermés is itthon. Fotó: MTI/Vajda János

Bőséges az idei dinnyekínálat

A közlemény szerint biztatóan indult az idei dinnyeszezon. Bár a betakarítás már egy hete megkezdődött, nagyobb mennyiségben még csak a napokban kerülhet piacra a magyar dinnye. A hűvös éjszakák az utóbbi napokban lassították a dinnyék érését, július közepétől azonban a belföldi piac teljes ellátása biztosított lesz, a vásárlók bőséges és kiváló minőségű kínálatra számíthatnak. A szezon – a meleg időjárásnak köszönhetően – nagy kereslet és a termelés költségeit fedező árszínvonal mellett indult el.

A nyár slágerterméke ugyanakkor az áruházláncok számára is jó lehetőséget jelent arra, hogy a nyári időszakban be tudják csalogatni vele a vásárlókat. „Sajnos az elmúlt években többször is akadt példa arra, hogy egy-egy áruházlánc indokolatlanul alacsony árakat hirdetett, ezzel alaposan megnehezítve a termelők dolgát. Az átgondolatlan akciók ugyanis gyakran évekre visszavethetik a hazai görögdinnye-termelést” – írja a három szervezet. Hozzáteszik, a PENNY 229 forintos kilónkénti árát pillanatnyilag semmi sem indokolja. A szezon elején járunk, túlkínálatról nem beszélhetünk, a külföldi importnyomás sem érezhető. Egy kilogramm dinnye ma fél gombóc fagylalt árából megvásárolható.

Jelenleg a hazai görögdinnye beszállítói ára 220 forint körüli szinten van. Ehhez képest a PENNY 229 forintos fogyasztói ára mindössze 140-150 forintos beszállítói árat feltételez, ami az idén jelentősen megemelkedett termelési költségeket sem fedezi. „Mélységesen felháborítónak tartjuk, hogy egy áruházlánc a termelők kárára próbál meg hasznot húzni a magyar görögdinnyéből” – mutatott rá Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke. Jelezte, ha a PENNY nem hagy fel a hazai dinnyeszezont és a termelés jövőjét is veszélyeztető felelőtlen akciózással, a kamara egy esetleges demonstrációtól sem riad vissza.

A kamara és a termelők rendkívül visszásnak tartják azt is, hogy miközben a kifogásolható minőségű import görögdinnyének végig magasan tartották az árát a kereskedők, addig a kiváló minőségű magyar görögdinnyét már a szezon kezdetén elkezdik akciózni. Ráadásul a szakma szerint július 20-a előtt az áruházlánc részéről is felelőtlen magatartás akciókat hirdetni magyar származású görögdinnyével, mert még nem áll rendelkezésre az ehhez szükséges árumennyiség. Az ágazati szereplők szerint ez egy igencsak barátságtalan lépés a PENNY részéről, főként akkor, amikor az áruházláncok azt hirdetik, hogy a magyar termelők mellett állnak. Az érintett áruházlánc lépése ugyanis nem egy elszigetelt akció, kényszerhelyzetbe hozza a többi, hazai piacon jelen lévő bolthálózatot is, ami végső soron az árak letöréséhez vezethet az egész görögdinnyepiacon. A termelők szerint ez a lépés hosszú időre tönkreteheti az egyébként épp a múlt évben újra növekedésnek indult ágazatot.

Az üzletlánc a vásárlók érdekeire hivatkozik

A PENNY az alábbi módon reagált a vádakra az Index megkeresésére adott hivatalos válaszában. „A PENNY Magyarország számára kiemelten fontos, hogy üzleteiben minél több magyar termék legyen elérhető, ezzel támogatva jelen esetben is a hazai termelők és gazdák munkáját, viszont legalább ennyire fontos a vásárlók terheinek csökkentése is ebben a nehéz gazdasági helyzetben. Éppen ezért a vállalat bizonyos esetekben – ahogy a magyar görögdinnye esetében is történt – az irányadó piaci áron megvásárolt terméket a szokásosnál alacsonyabb kiskereskedelmi árréssel adja tovább vásárlóinak. Mindezt annak érdekében teszi, hogy a szankciós infláció elleni küzdelemben a rosszabb anyagi helyzetben lévő magyar családok is hozzájuthassanak kedvező áron az egyik legkedveltebb szezonális magyar gyümölcshöz.”