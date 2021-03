Kivi: ezért imádjuk a szőrös gyümölcsöt!

A kivi gyümölcs nagy mennyiségű tápanyagot, ugyanakkor kevés kalóriát tartalmaz. Milyen hatással van az emberi szervezetre, hogyan fogyasszuk?

A kutatások szerint a kivi fogyasztása alvászavarban szenvedő felnőttek esetében javítja az elalvást, az alvás időtartamát és hatékonyságát.segíti a szív egészségét. Magas káliumtartalma ellensúlyozza a nátrium káros hatásait a szervezetünkben.is hasznát vesszük: számos kutatás bizonyítja, hogy a kivi enyhe hashajtó hatással rendelkezik, ezért a székrekedéstől szenvedő idős betegek étrend-kiegészítőként is fogyaszthatják.A szívbetegeknek leggyakrabban felírt béta-blokkoló gyógyszerek megemelhetik a vér káliumszintjét. Éppen ezért béta-blokkoló szedése alatt. Ha valakinek nem tökéletes a veseműködése, a túl nagy mennyiségű kálium fogyasztása káros következményekkel járhat számára. Ha a vese nem tudja eltávolítani a felesleges káliumot a vérből, ez akár végzetes is lehet.

Tízóraira, uzsonnára is gyakran adunk gyümölcsöket a gyerekeknek, hiszen ezek egészséges, vitaminokban, rostban gazdag alkotóelemei táplálkozásunknak. Nem árt azonban tudni, hogy a gyümölcsök allergiás reakciót is okozhatnak , az egyik legerősebb allergén pedig a kivi .

Egy közepes méretű kivi a következőket tartalmazza A kisméretű gyümölcsben a létfontosságú tápanyagok, aznagy mennyisége is fellelhető. A kiviben ráadásul, mint a legtöbb más gyümölcsben. A bőr támasztórendszere, a kollagén, melynek egyik legfontosabb tápanyaga a C-vitamin, amely antioxidánsként működik a szervezetünkben , és megakadályozza a napfény, a légszennyezés és a füst okozta károsodások kialakulását, kisimítja a ráncokat, és javítja a bőr általános textúráját.A zöldségek és gyümölcsök fogyasztását már régóta összefüggésbe hozzák a szívbetegség, a diabétesz , a rák és más betegségek csökkent kockázatával. Több kutatás is kimutatta, hogy a kivihez hasonló növényi élelmiszerek a

A kivi bokros, eredendően kétlaki, több méteres hajtásokkal rendelkező kúszónövények, pontosabban a nőivarú növények gyümölcse. Botanikai értelemben több, mintegy negyven fajról van szó. A nálunk ismert és kapható kivi az Actinidia deliciosa vagy az Actinidia chinensis bogyója, de fogyasztható az A. arguta és A. kolomikta gyümölcse is, amelyek apróbb szeműek, nem szőrös héjúak. Ezeket kopasz kivinek vagy japán egresnek is hívják. Olvasson róla itt bővebben!

Kb. 2 éve diagnosztizálták, hogy a házi porra,-atkára vagyok allergiás. Erre azóta szedem a Lordestint. Kb.két hónapja elkezdtem nagyon köhögni. Elmentem a háziorvoshoz és ő azt mondta, hogy hörgő és mellhártyagyulladásom van. Írt fel antibiotikumot, szedjek köptetőt és estére csillapítót. Két hétig úgy ahogy jobb volt, majd megint kezdődött a köhögés. Visszamentem az orvoshoz és mondta szedjem még a köptetőt és este a csillapítót.ACC200-asat szedtem be már 1,5 dobozzal és 1 Libexint,de nem múlik. Már nem merem szedni. Mellkasom és a hátam az nem fáj. Esténként és ha pl.:lépcsőn megyek nehezen szedem a levegőt. Ha lefekszem még rosszabb a légzés és a be és kilégzés sípoly lapáttal. Jobban köhögök és horkolok is. A munkahelyemen vegyszerekkel dolgozom és szerintem ez is rátesz egy lapáttal. Mit tegyek?

Kedves Kérdező! Mielőbbi tüdőgyógyászati vizsgálatot javasolok, mert a megfelelő kezelés csak a diagnózis felállítása alapján lehetséges. Sokféle betegség okozhat ilyen tüneteket. A már ismert allergiája felveti annak a lehetőségét is, hogy ...