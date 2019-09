Érdemes lehet megenni a banánhéjat?

A banánhéjban található rostok gondoskodnak a megfelelő bélmozgásról

Ha úgy véljük, hogy, tévedünk: Indiában és a Karib-tenger térségében a banánhéj a helyi konyha szerves részét is képezi. A banánhéjban található rostok gondoskodnak a megfelelő bélmozgásról , csökkentik a koleszterinszintet, és védenek az esetlegesen fellépő szívproblémák ellen. Magnézium-, kálium-, C- és B6-, valamint B12-vitamin-tartalma is hasznos, mindezt több dietetikus és étkezési szakértő is egybehangzóan állítja és ajánlja is.Az Applied Biochemistry & Biotechnology szaklap 2011-ben publikált egy tanulmányt arról, hogy a banánhéjban hasznos polifenolok és karotinoidok találhatóak, valamint a héj, amely csontok és a fogak egészségének tesz jót. (A B6-vitamin immunrendszerünket fejleszti, valamint agyunk és szívünk egészségén javít, emellett vércukorszintünket is képes szinten tartani.