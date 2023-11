Ennek a gyümölcsnek darabja is milliókba kerül

Elképesztő a kereslet a méregdrága gyümölcsökre a világon, akad olyan is, amiből egyetlen darabért is milliókat kérnek a piacokon. A világ öt legdrágább gyümölcsét a Pénzcentrum vette górcső alá.

5. Kocka alakú görögdinnye

Ezeket a különleges formájú görögdinnyéket közel ötven évvel ezelőtt Japánban kezdték el termeszteni, az elmúlt évtizedekben pedig meghódították a világpiacot. Japánban mintegy 800 dollárt is elkérnek érte, ami a mostani forintárfolyamon nagyjából 300 ezer forint.

4. Miyazaki mangó

Japánban a nap tojásának is nevezik, mert nagyon édes, kívül és belül is hibátlan, így sokak szerint ez a drága fajta a tökéletes mangó. A világ legtökéletesebb és legdrágább mangójáért akár 2-3 ezer dollárt, nagyjából 700 ezer és egymillió forint közötti összeget is elkérhetnek.

3. Ruby Roman szőlő

A Ruby Roman egy csemegeszőlő-fajta, amelyet teljes egészében Ishikawa prefektúrában, Japánban termesztenek és forgalmaznak. Vörös színű és szemei akkorák, mint egy-egy pingponglabda. A legelőkelőbb prémium kategóriában minden évben csak néhány fürt terem, így simán el tudnak kérni ezekért a gyümölcsökért akár 10 ezer dollárt, vagyis 3,5 millió forintot.

2. Yubari King dinnye

Ennek az üvegházakban termesztett sárgadinnyefajtának darabja normál esetben 30-40 ezer forintnak megfelelő jen, minden évben vannak azonban aukciók, amelyeken a legkülönlegesebb darabokat több tízezer dollárért adják el. 2017-ben például 27 ezer dollárért, azaz 9,5 millió forintért vitt haza egy példányt valaki.

1. Heligen ananász

És mind közül az első, vagyis a világ legdrágább gyümölcse a Nagy-Britanniában, azon belül Cornwall-ban termesztett Heligen ananász. Mini melegházakban, trópusi körülmények között, viktoriánus kertészeti módszerekkel nevelgetik, árát pedig unikumnak számító termesztési technikájának köszönheti. Darabjáért akár 15 ezer dollárt is elkérnek.