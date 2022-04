A lila élelmiszerek ezért egészségesek

Egészségünk megőrzése érdekében nagyon fontos, hogy változatos és tápláló étrendet kövessünk. Ennek szerves része az is, hogy mindennap öt adagnyi gyümölcsöt és zöldséget fogyasszunk. Mivel az utóbbi időben nagy figyelem irányult az antociánokat tartalmazó, lila élelmiszerekre, a BBC Good Food összeszedte, mitől olyan különlegesek ezek a zöldségek és gyümölcsök.

Mik azok az antociánok?

Az antociánok vízben oldódó vegyületek, amelyek antioxidáns tulajdonságokkal rendelkeznek. A mélyvörös, lila és kék gyümölcsökben és zöldségekben találhatóak meg. Azt még nem döntötték el a szakemberek, hogy a lila ételek megérdemlik-e a "szuperélelmiszer" elnevezést, korábbi kutatások azonban már számos egészségügyi előnnyel hozták összefüggésbe az antociánokat. Egyebek mellett a hosszabb élettartam, a szív- és érrendszer egészségének fenntartása, a rák rizikójának csökkentése, ademenciamegelőzése és az éles látás megőrzése is a lila zöldségek és gyümölcsök fogyasztásának pozitív hatásai közé sorolható.

A rendszeres áfonyafogyasztás csökkentheti a cukorbetegség és azelhízáskockázatát.

Mely élelmiszerek tartalmaznak antociánokat?

Az antociánok nagy mennyiségben megtalálhatóak például az áfonyában, a ribizliben, a cseresznyében, a gránátalmában és a szőlőben is. De apadlizsánhéjának, a lila húsú édesburgonyának és a vöröskáposztának is ez a vegyület adja a jellegzetes színét.

A cékla nem illik a sorba A cékla nem az antociánnak, hanem a betalainnak köszönheti jellegzetes, bordós-lilás színét. A betalainok is antioxidáns és gyulladásgátló tulajdonságokkal rendelkeznek, és a célkán kívül a mángoldban és a rebarbarában is megtalálhatóak.

Egyes tanulmányok szerint az áfonya és a többi, antociánban gazdag élelmiszer rendszeres fogyasztása csökkentheti a 2-es típusú cukorbetegség és az elhízás kockázatát. Ha a gránátalmát is beillesztjük az étrendünkbe, akkor azzal sok rostot, illetve A-, C- és E-vitamint vihetünk be a szervezetünkbe, megelőzhetjük az oxidatív stresszt, valamint könnyebben kordában tarthatjuk a vérnyomásunkat, a koleszterinszintünket és a vércukorszintünket is. A lila húsú édesburgonya fogyasztását pedig a hosszú élet egyik kulcstényezőjének gondolják, ugyanis a japán Okinava szigeten, ahol gyakran eszik ezt a különleges színű élelmiszert, 100 év feletti az átlagos várható élettartam.

Több lila ételt kellene ennünk?

Igaz, hogy az antociánok bevitele számos előnnyel járhat, ez a vegyület azonban nem tartozik az alapvető tápanyagok közé. A természetesen lila színű gyümölcsök és zöldségek rendszeres fogyasztása hozzájárulhat a változatos és tápláló étrend fenntartásához, az egyensúly azonban kulcsfontosságú az egészségünk érdekében. A legideálisabb tehát az, ha minél több szín megjelenik a tányérunkon.