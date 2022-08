Miért fontosabb a nőknek a magnézium?

Azt mindenki tudja, hogy a várandós hölgyeknek több magnéziumra van szüksége, hiszen a magzat egészséges fejlődéséhez nagyon fontos ez az ásványi anyag. A magnéziumhiány miatt pedig nemcsak a fejlődési rendellenességek rizikója nőhet meg, de gyakoribbak lehetnek például a méhkeményedések és a lábszárgörcsök is. Azt, hogy pontosan mennyi magnéziumra van szüksége valakinek, érdemes a nőgyógyásszal egyeztetni.

A nőknek jobban oda kell figyelniük a magnéziumbevitelre. Fotó: Getty Images

Ezért nagyon fontos a magnézium

Bár a szív- és érrendszeri betegségeket alapvetően a férfiakhoz kapcsoljuk, a hölgyeket legalább annyira érinthetik ezek a problémák. A magnézium a kardiovaszkuláris rendszer működését is segíti, például azzal, hogy segít megőrizni a vérerek rugalmasságát, megakadályozza a vérrögök kialakulását, illetve a szívizomgörcsök rizikóját is csökkenti. A magnézium tehát természetesen csökkenti a vérnyomást és segít megelőzni a szívrohamot is.

A magnézium nemcsak önmagában fontos, de egyéb ásványi anyagok szabályozásában is szerepet játszik, és például összefügg azzal is, hogy a kalciumot hogyan hasznosítja a szervezetünk. Bár a csontritkuláshoz a kalcium és a D-vitamin a legfontosabb, bizonyos kutatások kimutatták, hogy a magnézium is legalább olyan fontos a csontok egészségének megőrzéséhez.

A magnézium segít a stressz tüneteinek csökkentésében, illetve abban, hogy a hangulatunk is kiegyensúlyozottabb legyen, ne legyünk türelmetlenek és idegesek. Ez a nőknél különösen fontos lehet a menstruációt megelőző időszakban, a magnézium ugyanis hatékonyan enyhíti a PMS kellemetlen tüneteit, főleg a hangulatingadozást és a fejfájásokat.

A migrén titokzatos betegség, kialakulásának okait még nem sikerült teljesen tisztáznia a szakembereknek. Azt azonban több kutatás is bizonyította, hogy a magnéziumhiány a migrénes rohamok gyakoriságához és intenzitásának növekedéséhez is hozzájárul, pótlásával tehát csökkenthetjük a migrénes epizódok számát.

Mennyi magnéziumra van szüksége a nőknek?

A szükséges mennyiséget természetesen az egyéni életmódnak megfelelően kell megállapítani, és a kezelőorvossal, illetve a nőgyógyásszal is egyeztetni kell, de érdemes naponta 300-350 mg-ot a szervezetbe juttatni belőle. Ezt a legkönnyebben jó minőségű magnéziumtartalmú étrend-kiegészítővel vihetjük be.