Ezek a magnéziumhiány jelei

Hangulatingadozás és letargia magnéziumhiány esetén

Gyengeség és fáradékonyság

Vérnyomásproblémákat okozhat a magnézium hiánya

Támadhatnak a memóriazavarok

A magnézium nagy szerepet játszik abban, hogy a szív izmai, illetve ingerületátvivő rendszere megfelelően működjön, ezért ha hiány jelentkezik belőle, akkor annak a szívet, illetve az egész kardiovaszkuláris rendszert érintő kellemetlen hatásai is lehetnek. Ezek közé tartozhatA magnéziumhiány következménye lehet- ha nem tudjuk meghatározni, miért ugrunk a legkisebb dologra is, miért nem alszunk elég nyugodtan, vagy miért vagyunk folyton letörtek, akkor annak a hátterében a túl kevés magnézium is állhat . A magnéziumszint növelése javíthat a lelkiállapotunkon, csökkentheti az idegességet és a szorongást, emellett pedig a hatására sokkal jobban tudunk aludni is.Már a nagyon enyhe mértékű magnéziumhiány is okozhat gyengeséget, fáradékonyságot, általános rosszullétet. Megtapasztalhatunk fizikai erőtlenséget is, és úgy érezhetjük, hogy még a legkisebb feladat elvégzéséhez is komoly erőbefektetésre van szükség. Ennek a hátterében az állhat, hogy a magnéziumnak nagy szerepe van abban, hogyA magasvérnyomás-betegség kialakulásában számos tényezőnek van szerepe, például az egészségtelen, stresszes életmódnak és a rosszul összeállított étrendnek. Azonban a magnéziumnak is kiegyensúlyozó hatása van, hozzájárul például ahhoz, hogy a vérerek rugalmasak maradjanak,A magnéziumnak közvetlenül is hatása van a tanulási képességekre, az emlékképek alkotására, illetve a memóriára is. Ha nincs elég magnézium a szervezetünkben, akkor az a koncentrációs képességeinkre is hatással van: sokkal rövidebb ideig tudunk például figyelni. Egyes szakemberek szerintfokozódhat az agyban bizonyos méreganyagok felhalmozódása is, ez pedig szerepet játszhat olyan neurológiai problémák kialakulásában, mint a Parkinson-kór vagy az Alzheimer-kór.