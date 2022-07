A brit férfi háromszor 50 ezer egységnyi (NE) D-vitamint szedett naponta, ami az ajánlott napi mennyiség 375-szöröse. Egy hónapon belül tönkrement a veséje, 12 kilót fogyott, az utolsó hétben folyamatosan hányt, majd kórházba került – írta a CNN.

A férfi még akkor sem gyanakodott, amikor erős hányinger és hasmenés jelentkezett nála, valamint izomgörcse és fülzúgása is támadt. Noha egy hónap után abbahagyta a D-vitamin szedését, állapota nem javult. Mire kórházba utalták, már 12,7 kilogrammot fogyott, és a veséi is károsodtak. A vizsgálatok kimutatták, hogy túladagolta a D-vitamint, ezért vérének kalciumszintje a normális érték többszörösére nőtt. A D-vitamin ugyanis növeli a kalciumot a szervezetben.

Majdnem meghalt egy férfi a D-vitamin túladagolása miatt. A fotó illusztráció, forrás: Getty Images

A férfi több mint egy hétig volt kórházban, ahol gyógyszerekkel stabilizálták az állapotát. Két hónappal később a kontrollvizsgálat megállapította, hogy vérének kalciumszintje a normális szintre csökkent. A férfi D-vitamin-szintje is jelentősen javult, bár még mindig magas volt.

Az esetet súlyosbítja, hogy a férfi egy magántáplálkozási szakértőnél tett látogatása után kezdett bele a D-vitamin szedésébe, a „szakember” kifejezett ajánlására. A férfi, akinek a nevét nem hozták nyilvánosságra, egy rádiós beszélgetős műsorban hallott a táplálékkiegészítőkről, és utána vette fel a kapcsolatot a műsorban szereplő táplálkozási szakértővel.

Most elég nagy a botrány emiatt Nagy-Britanniában, mivel a szigetországban nem kötelező a szakmai regisztráció, így bárki nevezheti magát táplálkozási szakértőnek, és ezt szeretné a közvélemény szigorítani.

A D-vitamin-túladagolás jelei a következők: gyenge étvágy, hányinger, hányás, fokozott vizeletkiválasztás, gyengeség, idegesség, szomjúság. Bőrviszketés is jelezheti, a vesék működése károsodhat, vesekő képződhet, a lágy szövetek elmeszesednek. Emellett álmosság, zavartság, letargia, depresszió, súlyosabb esetekben kábulat és kóma is jelentkezhet. A vérnyomás is megemelkedhet, a pulzus szabálytalanná válhat. Súlyos esetekben a vesék felmondják a szolgálatot, illetve a hallás és a látás is károsodhat.

Mit kell tudni a D-vitaminról?

A D-vitamin zsírban oldódó vitamin, számos fontos élettani folyamat megfelelő működésében játszik szerepet. Nélkülözhetetlen például az immunrendszer működéséhez, a krónikus gyulladások csökkentéséhez, a sejtnövekedéshez és sok krónikus betegség megelőzéséhez. A D-vitamint elsősorban a napfény hatására szintetizálja a szervezetünk, de néhány ételben is találhatunk D-vitamint.

Igazából kétféle D-vitamint különböztetünk meg: a D2- és a D3-vitamint. D2-vitamint tartalmaznak inkább a növények, vegyesen mindkettőt pedig az állati eredetű élelmiszerek. A D3-vitamin sokkal aktívabb, mint a D2, és ez keletkezik a napsugárzás hatására a bőrben is. Legjobb D-vitamin-forrásaink a halak, halmájolajok, a máj, a tojás, a tej és tejtermékek, margarinok.