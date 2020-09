Ezért veszélyes, ha ritkán szellentünk

Tökéletesen normális, ha napi szinten akár több, mint egy tucatszor is szellentünk - mondta el a menshealth.com-nak nyilatkozó Kelly Jones táplálkozási szakértő. Ha nem ez történik, az akár arra is utalhat, hogy az emésztőrendszer alsó szakaszában nem elég változatos a baktériumállomány.

A túl sok szellentés okai A gázképződés minden embernél teljesen természetes dolog, a normál emésztés velejárója. A jellemzői azonban egyénenként eltérőek lehetnek, mint ahogy az is, hogy hányszor szellent valaki. Ez sokat elárulhat az egészségünkről, mikor érdemes tehát beszélni erről az orvosunknak? Kattintson a részletekért!

A szellentés ezért egészséges

A változatos mikrobiom nagyon fontos az egészségi állapotunk szempontjából, hiányában romolhat a sportteljesítményünk, gyengülhet az immunrendszerünk, roszabb lehet a hangulatunk és a szívünk egészségére is negatívan hathat. Éppen ezért ha túl ritkán szellentünk, akár orvoshoz is érdemes lehet fordulnunk.

Ha viszont eleget szellentünk, akkor biztosak lehetünk benne például, hogy elegendő komplex szénhidrátot fogyasztottunk. A hüvelyesekben, zöldségekben, olajos magokban, gyömölcsökben és teljes kiőrlésű gabonafélékben gazdag étrend nagyon egészséges, de gázképződéssel jár, mivel az ilyen élelmiszerekben lévő rostok megerjednek és táplálékul szolgálnak az emésztőrendszer alsó szakaszában élő hasznos baktériumoknak.

Fájdalmat és székrekedést is okozhat, ha a bélgáz nem távozik megfelelően. Fotó: Getty Images

A megfelelő mennyiségű szellentés a vastagbél megfelelő egészségi állapotáról is tanúskodik. Ha ebből a bélszakaszból nem távoznak a gázok, az csökkentheti a belek mobilitását, ami emésztőrendszeri diszkomfortérzethez, fájdalomhoz és székrekedéshez is vezethet. A krónikus székrekedésnek ráadásul hosszú távon komolyabb egészségügyi kockázatai is lehetnek, éppen ezért fontos, hogy soha ne tartsuk vissza a szellentést.

Ha napközben gyakran és erős szagúakat szellentünk, az azt is jelezheti, hogy az étrendünkben túl sok a transzzsír, a cukor vagy éppen a fehérje, vagy hogy túl sok mesterséges édesítőszer került a szervezetünkbe. Büdöset egészséges ételektől is szellenthetünk, amelyekben sok a kén, például a brokkolitól vagy a tojástól, de ha nem ettünk ilyesmit, akkor érdemes lehet kicsit átvariálni, és egészségesebben összeállítani az étrendünket.

A túl gyakori szellentés emellett valamilyen ételintolerancia tünete is lehet, különösen akkor, ha gyakran kísérik görcsök és kellemetlen puffadás is. Ilyenkor gasztroenterológus segítségével deríthetjük ki, hogy van-e valamilyen problémánk.